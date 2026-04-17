Im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen ist ein 25-JÃ¤hriger am Donnerstagabend mit einem Messer getÃ¶tet worden. TatverdÃ¤chtig ist ein 37-JÃ¤hriger, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Zuvor war es laut Ermittlern zu einem Streit zwischen dem 25-jÃ¤hrigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer Firma und seinem 34-jÃ¤hrigen Mitarbeiter gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der ebenfalls anwesende 37 Jahre alte Bruder des Mitarbeiters mehrmals mit einem Messer auf den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ein.
AnschlieÃŸend flohen die BrÃ¼der und eine Frau in einem Auto. Die beiden MÃ¤nner, die ebenfalls Verletzungen aufwiesen, konnten kurze Zeit spÃ¤ter festgenommen werden. Sie wurden zunÃ¤chst in Begleitung von Polizeibeamten zur ambulanten Behandlung in ein KrankenhausÂ gebracht. Der 37-JÃ¤hrige kam danach in Polizeigewahrsam.
Brennpunkte
25-JÃ¤hriger bei Streit in Berlin mit Messer getÃ¶tet - 37-JÃ¤hriger festgenommen
- AFP - 17. April 2026, 13:42 Uhr
Im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen ist ein 25-JÃ¤hriger mit einem Messer getÃ¶tet worden. TatverdÃ¤chtig ist ein 37-JÃ¤hriger, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.
Im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen ist ein 25-JÃ¤hriger am Donnerstagabend mit einem Messer getÃ¶tet worden. TatverdÃ¤chtig ist ein 37-JÃ¤hriger, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Zuvor war es laut Ermittlern zu einem Streit zwischen dem 25-jÃ¤hrigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer Firma und seinem 34-jÃ¤hrigen Mitarbeiter gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der ebenfalls anwesende 37 Jahre alte Bruder des Mitarbeiters mehrmals mit einem Messer auf den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ein.
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