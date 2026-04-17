Brandlegung in Wohnung mit zwei Toten: 28-JÃ¤hrige soll in Psychiatrie

Darstellung der Justitia

Nach einer Brandlegung in einer Wohnung mit zwei Toten in Schleswig-Holstein soll eine 28-jÃ¤hrige Frau dauerhaft in die Psychiatrie. Dies ordnete das Landgericht LÃ¼beck an, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Nach einer Brandlegung in einer Wohnung mit zwei Toten in Schleswig-Holstein soll eine 28-jÃ¤hrige Frau dauerhaft in die Psychiatrie. Dies ordnete das Landgericht LÃ¼beck am Freitag an, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Nach Ãœberzeugung des Gerichts war die Frau aufgrund einer psychischen Erkrankung zur Tatzeit schuldunfÃ¤hig. Vom Vorwurf des Mordes wurde sie freigesprochen.



Laut Anklage hatte die 28-JÃ¤hrige am 29. Mai 2025 in einem Haus in LÃ¼beck ein Feuer gelegt. Zwei Menschen starben an einer Rauchgasvergiftung. Eine Bewohnerin hatte sich durch einen Sprung aus einem Fenster vor den Flammen gerettet und dabei schwere Verletzungen erlitten. Das GebÃ¤ude wurde durch das Feuer erheblich beschÃ¤digt.



Die Unterbringung in der Psychiatrie sei nicht zeitlich befristet und kÃ¶nne lÃ¤nger dauern als eine Haftstrafe, erklÃ¤rte die Gerichtssprecherin weiter. Eine Entlassung komme erst in Betracht, wenn keine Gefahr mehr von der Frau ausgehe.Â Dies werde regelmÃ¤ÃŸig mit Ã¤rztlichen Gutachten Ã¼berprÃ¼ft.