Depardieu rudert in Streit um sexistische Bemerkungen zurÃ¼ck

Nun will er sich doch nicht mehr vor Gericht zu seinen mutmaÃŸlich sexistischen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber ein kleines MÃ¤dchen erklÃ¤ren: Der Schauspieler GÃ©rard Depardieu hat am Freitag seine Diffamierungsklage gegen einen franzÃ¶sischen TV-Sender zurÃ¼ckgezogen. Der Schauspieler wolle sich "von dem LÃ¤rm fernhalten", teilte seine AnwÃ¤ltin Delphine Meillet mit. Er bleibe aber bei seiner Auffassung, dass die Darstellung in einer Dokumentation "nicht objektiv" gewesen sei.Â
Depardieu wolle sich "voll und ganz dem widmen, was immer die Essenz seines Lebens war: der Kunst, der Neugier, der SpiritualitÃ¤t und seinen AngehÃ¶rigen", betonte seine AnwÃ¤ltin.
AuslÃ¶ser des Rechtsstreits war ein 2023 ausgestrahlter Dokumentarfilm, der erheblich zum Absturz Depardieus in der Ã¶ffentlichen Meinung beigetragen hatte. Er zeigt den Schauspieler, wie er auf einer Drehreise in Nordkorea Ã¼ber ein etwa zehn Jahre altes MÃ¤dchen auf einem Pferd sagt: "Wenn es galoppiert, dann bekommt sie einen Orgasmus."Â SpÃ¤ter sagte er: "Gut so, meine Kleine. Guck mal, wie sie sich reibt."
Depardieu warf der Produktionsgesellschaft einen irrefÃ¼hrenden Zusammenschnitt der Aufnahmen vor. Seine Bemerkung habe einer Erwachsenen gegolten, die jedoch nicht im Bild gezeigt worden sei.
France TÃ©lÃ©visions zitierte seinerseits zwei Gutachten, die beide zu dem Schluss gekommen seien, "dass der Schauspieler tatsÃ¤chlich sexualisierte Ã„uÃŸerungen gegenÃ¼ber einem kleinen MÃ¤dchen gemacht hat". Die Gutachten hÃ¤tten jede betrÃ¼gerische Manipulation der Bilder ausgeschlossen.Â
Depardieu machte in dem Dokumentarfilm zahlreiche weitere vulgÃ¤re Kommentare. Zu seiner jungen Ãœbersetzerin sagte er: "Ich wiege 124 Kilo, mit Erektion 126."
Depardieu ist mit mehreren MissbrauchsvorwÃ¼rfen konfrontiert. Im Mai war er wegen sexueller Ãœbergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten 2021 zu einer 18-monatigen BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt worden. Das Berufungsverfahren steht im November an.Â AuÃŸerdem ordnete die Justiz einen Prozess wegen der mutmaÃŸlichen Vergewaltigung der jungen Schauspielerin Charlotte Arnould an. Â Depardieu legte dagegen Rechtsmittel ein.Â
Der 77-JÃ¤hrige ist einer der bekanntesten Schauspieler seines Landes, er drehte mehr als 200 Filme.
Brennpunkte
Depardieu rudert in Streit um sexistische Bemerkungen zurÃ¼ck
- AFP - 17. April 2026, 13:38 Uhr
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Nun will er sich doch nicht mehr vor Gericht zu seinen mutmaÃŸlich sexistischen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber ein kleines MÃ¤dchen erklÃ¤ren: Der Schauspieler GÃ©rard Depardieu hat am Freitag seine Diffamierungsklage gegen einen franzÃ¶sischen TV-Sender zurÃ¼ckgezogen. Der Schauspieler wolle sich "von dem LÃ¤rm fernhalten", teilte seine AnwÃ¤ltin Delphine Meillet mit. Er bleibe aber bei seiner Auffassung, dass die Darstellung in einer Dokumentation "nicht objektiv" gewesen sei.Â
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