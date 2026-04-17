Merz "sehr zufrieden" mit ReformplÃ¤nen zu Krankenversicherung

Blutdruckmessen im Krankenhaus

Kanzler Merz hat sich 'sehr zufrieden' mit den PlÃ¤nen von Gesundheitsministerin Warken zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung gezeigt. Warkens VorschlÃ¤ge hÃ¤tten 'die volle UnterstÃ¼tzung des Kanzers', sagte Vize-Regierungssprecher Meyer.

Kanzler Friedrich Merz hat sich "sehr zufrieden" mit den PlÃ¤nen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (beide CDU) zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung gezeigt. Warkens VorschlÃ¤ge hÃ¤tten "die volle UnterstÃ¼tzung des Bundeskanzlers", sagte Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin. Die Ministerin setze "damit auch ein StÃ¼ck weit eine Benchmark fÃ¼r das, was wir vorhaben im Bereich der Reformen".



Meyer betonte, dass das Vorhaben Warkens dem Geist von Reformen gerecht werde, dass diese gerecht sein und auch alle Beteiligten einen Beitrag leisten mÃ¼ssten. "Und deshalb kann ich insgesamt zur Reform sagen, dass der Kanzler damit sehr zufrieden ist", sagte der Sprecher.



Einzelne ReformvorschlÃ¤ge der Gesundheitsministerin wollte Meyer nicht kommentieren. Ãœber diese werde nun regierungsintern gesprochen. Dabei gebe es "einen klaren und auch durchaus knappen Zeitplan", fÃ¼gte der Vize-Regierungssprecher hinzu. "Wir wollen jetzt wirklich Tempo machen."



Das Gesundheitsministerium verÃ¶ffentlichte am Donnerstag einen ersten Gesetzentwurf fÃ¼r die Reform der Krankenversicherung. Mit dieser will die Bundesregierung steigende KassenbeitrÃ¤ge verhindern. Kritik an den konkreten PlÃ¤nen kam aber bereits von SPD und GrÃ¼nen. Ãœber den Entwurf soll bereits am 29. April das Bundeskabinett entscheiden und bis zur Sommerpause auch der Bundestag.