Die USA werden im Zuge des Iran-Kriegs beschlossene Sanktionslockerungen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern. "Wir werden die Generallizenz fÃ¼r russisches Ã–l nicht verlÃ¤ngern", sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch in Washington.
Die USA hatten vor einem Monat wegen der Sperrung der StraÃŸe von Hormus und der in der Folge stark gestiegenen Ã–lpreise die gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verhÃ¤ngten Sanktionen gelockert. Das US-Finanzministerium erteilte eine Lizenz, die den Verkauf von russischem RohÃ¶l und russischen ErdÃ¶lprodukten erlaubt, die vor dem 12. MÃ¤rz auf Schiffe verladen wurden. Dies war nur als vorÃ¼bergehende MaÃŸnahme gedacht.
Russland konnte seine Einnahmen aus dem Ã–lgeschÃ¤ft in der Folge nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris nahezu verdoppeln. Demnach bezog vor allem China russisches Ã–l in groÃŸen Mengen, zudem Indien. Auch etwa die Philippinen hatten nach langer Zeit wieder Ã–l aus Russland bezogen.
Die USA haben im Zuge des Iran-Kriegs auch Ã–lsanktionen gegen Teheran selbst vorÃ¼bergehend gelockert. Diese MaÃŸnahme lÃ¤uft am Sonntag aus. Das Finanzministerium in Washington erklÃ¤rte am Dienstag, die kurzfristige Erlaubnis fÃ¼r bereits auf Tankern befindliches Ã–l laufe "in wenigen Tagen aus und wird nicht verlÃ¤ngert".Â Die USA wollten weiter "maximalen Druck" auf Teheran ausÃ¼ben.
Wirtschaft
USA werden Sanktionslockerung fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern
- AFP - 15. April 2026, 20:33 Uhr
Die USA werden im Zuge des Iran-Kriegs beschlossene Sanktionslockerungen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern. Das sagte US-Finanzminister Scott Bessent.
Die USA werden im Zuge des Iran-Kriegs beschlossene Sanktionslockerungen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern. "Wir werden die Generallizenz fÃ¼r russisches Ã–l nicht verlÃ¤ngern", sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch in Washington.
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