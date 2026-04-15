Sudan-Konferenz: GrÃ¼ne wollen mehr Druck auf Konfliktparteien

Luise Amtsberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Rahmen der Sudan-Konferenz in Berlin fordert die Berichterstatterin der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion fÃ¼r den Sudan, Luise Amtsberg, konsequentes Handeln von der Bundesregierung.



"Um einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges zu erreichen, muss gezielt auf die UnterstÃ¼tzerstaaten der Konfliktparteien Druck ausgeÃ¼bt werden", sagte sie der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Es brauche eine politische LÃ¶sung. "Die UnterstÃ¼tzung des Krieges mittels Geld, Handel und Waffenlieferungen durch Drittstaaten, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ã„gypten oder Saudi-Arabien muss unverzÃ¼glich beendet werden", fuhr Amtsberg fort. "Sollten die UnterstÃ¼tzerstaaten der Kriegsparteien nicht einlenken, muss die Bundesregierung unverzÃ¼glich Konsequenzen innerhalb ihrer eigenen bilateralen Beziehungen, etwa bei RÃ¼stungsfragen, ziehen."



Nach Angaben der UN-FlÃ¼chtlingsagentur UNHCR mussten seit Beginn des Konflikts zwischen den sudanesischen StreitkrÃ¤ften (SAF) und den paramilitÃ¤rischen Rapid Support Forces (RSF) im April 2023 rund 14 Millionen Menschen, also ein Viertel der BevÃ¶lkerung, fliehen. 9 Millionen sind demnach weiterhin innerhalb des Sudans auf der Flucht, 4,4 Millionen haben das Land verlassen und sich vor allem im Tschad, im SÃ¼dsudan und in Ã„gypten niedergelassen. Laut der ErnÃ¤hrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sind derzeit 21 Millionen Sudanesen von akuter ErnÃ¤hrungsunsicherheit betroffen sind. 6,3 Millionen von ihnen befinden sich in einer besonders prekÃ¤ren Notlage. In den drei Jahren des Krieges hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert, die 2.052 Todesopfer forderten.



Ein UN-Bericht war im Februar zu dem Schluss gekommen, dass es Anzeichen fÃ¼r einen VÃ¶lkermord in Al-Faschir gibt. Dort sind nach Angaben der Koordinatorin fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe der Vereinten Nationen im Sudan, Denise Brown, innerhalb von drei Tagen mindestens 6.000 Menschen ermordet worden.



Die humanitÃ¤ren Mittel fÃ¼r den Sudan lagen zuletz weit unter dem Bedarf. Im Jahr 2025 war der Hilfsplan der Vereinten Nationen nur zu 35 Prozent finanziert. FÃ¼r das Jahr 2026 wird mit einem Bedarf von 2,8 Milliarden Dollar gerechnet.

