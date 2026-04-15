Papst ruft bei Ankunft in Kamerun zur Achtung der Menschenrechte auf

Papst Leo XIV. hat zum Auftakt seines dreitÃ¤gigen Besuchs in Kamerun bei einem Treffen mit PrÃ¤sident Paul Biya die Achtung der Menschenrechte gefordert. "Sicherheit ist eine PrioritÃ¤t, doch sie muss stets unter Achtung der Menschenrechte ausgeÃ¼bt werden", sagte der Papst am Mittwoch nach seiner Ankunft in Jaunde in Anwesenheit von Biya.Â
Leo XIV. rief die FÃ¼hrung des afrikanischen Landes auch auf, die "Ketten der Korruption" zu durchbrechen. "Transparenz im Umgang mit Ã¶ffentlichen Mitteln und Respekt fÃ¼r den Rechtsstaat sind grundlegend, um Vertrauen wieder herzustellen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche.
Biyas Regierung wird vorgeworfen, Proteste nach der Wiederwahl des PrÃ¤sidenten im vergangenen Oktober hart niedergeschlagen zu haben. Korruption ist in dem Land ein weitverbreitetes Problem.
Der Papst wurde am Mittwoch bereits vor dem Flughafen von tausenden Menschen empfangen, die Musik machten, sangen und tanzten. Die Stadt war zu Ehren von Leo XIV. mit Postern und Flaggen geschmÃ¼ckt. Auf dem Weg zum PrÃ¤sidenten segnete der Papst die Menge aus einem offenen Auto heraus.
"Es ist eine solche Erleichterung, dass der Papst zu uns kommt, denn es gibt so viele Probleme in diesem Land", sagte die 19-jÃ¤hrige Helene Ebogo vor dem Flughafen der Nachrichtenagentur AFP.
Der 93-jÃ¤hrige Biya regiert das Ã¼berwiegend franzÃ¶sischsprachige Land seit 1982 mit harter Hand. Der Papst wird auch in den englischsprachigen Teil Kameruns reisen, wo die Lage angespannt ist, und eine Friedensbotschaft Ã¼berbringen.
Der in den USA geborene Papst wird eine Messe in der Stadt Bamenda abhalten, wo der Konflikt begann, nachdem im Jahr 2016 Demonstrationen von den BehÃ¶rden niedergeschlagen worden waren. Das harte Durchgreifen der BehÃ¶rden fÃ¼hrte zu einem tiefen Bruch zwischen der Armee und englischsprachigen Separatisten, der bis heute andauert. Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden bei den gewalttÃ¤tigen Auseinandersetzungen bis 2024 mehr als 6000 Menschen getÃ¶tet.
Im Kamerun sind mehr als ein Drittel der rund 30 Millionen Einwohner katholisch. Die Kirche spielt eine wichtige vermittelnde Rolle und unterhÃ¤lt zudem ein groÃŸes Netzwerk aus KrankenhÃ¤usern, Schulen und anderen WohltÃ¤tigkeitseinrichtungen.
Politik
Papst ruft bei Ankunft in Kamerun zur Achtung der Menschenrechte auf
- AFP - 15. April 2026, 19:42 Uhr
Papst Leo XIV. hat zum Auftakt seines dreitÃ¤gigen Besuchs in Kamerun bei einem Treffen mit PrÃ¤sident Paul Biya die Achtung der Menschenrechte gefordert.
Papst Leo XIV. hat zum Auftakt seines dreitÃ¤gigen Besuchs in Kamerun bei einem Treffen mit PrÃ¤sident Paul Biya die Achtung der Menschenrechte gefordert. "Sicherheit ist eine PrioritÃ¤t, doch sie muss stets unter Achtung der Menschenrechte ausgeÃ¼bt werden", sagte der Papst am Mittwoch nach seiner Ankunft in Jaunde in Anwesenheit von Biya.Â
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