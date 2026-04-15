Politik

Hubig: Kabinett beschlieÃŸt kommende Woche Gesetz zur Speicherung von IP-Adressen

  • AFP - 15. April 2026, 16:50 Uhr
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Netzwerkkabel
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Das Bundeskabinett wird kommende Woche einen Gesetzentwurf zur Speicherung von IP-Adressen beschlieÃŸen. Ziel ist eine bessere Verfolgung von Straftaten wie die Verbreitung von Kinderpornografie, Drogenhandel oder HasskriminalitÃ¤t.

Die Bundesregierung will kommende Woche ihre PlÃ¤ne fÃ¼r eine Speicherung von IP-Adressen durch Internetanbieter auf den Weg bringen. Das Bundeskabinett werde dann einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschieden, sagte Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Bundestag.Â Nach dem im Dezember verÃ¶ffentlichten Referentenentwurf sehen die PlÃ¤ne vor, dass Internetanbieter IP-Adressen kÃ¼nftig fÃ¼r mindestens drei Monate lang speichern mÃ¼ssen.Â 

Damit sollen mit Hilfe des Internets begangene Straftaten besser verfolgt werden kÃ¶nnen. Dazu gehÃ¶ren etwa die Verbreitung von Kinderpornografie, Drogenhandel, betrÃ¼gerische Fakeshops oder HasskriminalitÃ¤t.

IP-Adressen lassen sich am ehesten mit einem Autokennzeichen vergleichen. Beim EinwÃ¤hlen ins Internet bekommt ein PC oder Smartphone von den Zugangsanbietern eine IP-Adresse zugewiesen. Das macht den Anschluss identifizierbar.Â 

Der Gesetzesvorschlag aus dem Bundesjustizministerium vom Dezember sieht vor, dass Internetanbieter die IP-Adressen sowie eine "eindeutige Kennung des Anschlusses", das "Datum und die sekundengenaue Uhrzeit von Beginn und Ende der Zuweisung der Ã¶ffentlichen Internetprotokoll-Adressen" sowie weitere Daten fÃ¼r mindestens drei Monate speichern mÃ¼ssen.Â 

FÃ¼r die Abfrage nÃ¶tig ist ein Anfangsverdacht einer bestimmten Straftat. Eine BeschrÃ¤nkungÂ auf bestimmte Straftaten ist nicht vorgesehen. Das Bundesjustizministerium wollte sich auf Anfrage am Mittwoch nicht dazu Ã¤uÃŸern, ob im bisherigen Verlauf der Beratung innerhalb der Regierung Ã„nderungen am Referentenentwurf vereinbart worden sind.

Nach dem Gesetzentwurf vom Dezember sollen die StrafverfolgungsbehÃ¶rden auÃŸerdem kÃ¼nftig wieder bei allen Straftaten von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung eine Funkzellenabfrage machen dÃ¼rfen. Der Bundesgerichtshof hatte 2024 die Funkzellenabfrage, bei der Telekommunikationsdaten in einem bestimmten Bereich erhoben werden, nur fÃ¼r besonders schwere Straftaten wie Mord oder Totschlag fÃ¼r zulÃ¤ssig erklÃ¤rt. Nun soll die Funkzellenabfrage zum Beispiel auch wieder fÃ¼r gewerbsmÃ¤ÃŸigen Betrug mÃ¶glich werden.

Hubig hatte bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs Kritik von DatenschÃ¼tzern zurÃ¼ckgewiesen. Die Vertraulichkeit der Kommunikation bleibe "strikt gewahrt", die Erstellung von "Bewegungs- und PersÃ¶nlichkeitsprofilen" sei "ausgeschlossen".

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