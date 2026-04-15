Mindestens neun Tote nach SchÃ¼ssen an Schule in der TÃ¼rkei

TÃ¼rkische Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kahramanmaras (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem Amoklauf an einer Schule in der TÃ¼rkei sind am Mittwoch mindestens neun Menschen ums Leben gekommen und 13 Personen verletzt worden. Drei Personen sollen noch in kritischem Zustand sein.



Der Vorfall ereignete sich in der GroÃŸstadt Kahramanmaras im sÃ¼dlichen Teil Anatoliens. Der tÃ¼rkische Innenminister Mustafa Ciftci berichtete am Nachmittag von Details des Vorfalls an der Schule.



Demnach betrat ein 14-jÃ¤hriger AchtklÃ¤ssler am Mittag zwei Klassenzimmer mit Waffen, die er von zu Hause mitgebracht hatte, und erÃ¶ffnete wahllos das Feuer. Unter den neun Toten sollen demnach acht SchÃ¼ler und ein Lehrer sein. Laut unterschiedlichen Berichten tÃ¼rkischer Medien ist auch der AmoklÃ¤ufer womÃ¶glich tot, in anderen Meldungen war die Rede davon, dass er festgenommen und "der Polizei Ã¼bergeben" wurde.

