Finanzen

Papier: EU-Kommission rÃ¤t von Steuersenkungen fÃ¼r Ã–l und Gas ab

  • dts - 15. April 2026, 20:51 Uhr
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Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will im Kampf gegen die Folgen der Energiekrise den Verbrauch von Ã–l und Gas reduzieren und die Strompreise drÃ¼cken. Das geht aus einem Entwurf der Kommission hervor, der in der kommenden Woche vorgestellt werden soll und Ã¼ber den das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) berichtet.

In dem Papier rÃ¤t die Kommission ihren MitgliedslÃ¤ndern, nicht Steuern auf Benzin und Diesel zu senken, sondern den Ã¶ffentlichen Nahverkehr, Strom, WÃ¤rmepumpen und E-Autos zu fÃ¶rdern, um schneller von Ã–l und Gas unabhÃ¤ngig zu werden. Dem Papier zufolge will die Kommission noch im Mai einen Gesetzesvorschlag vorlegen. EU-Mitgliedstaaten sollen verpflichtet werden, Strom gÃ¼nstiger zu besteuern als fossile Energien.

Das von der EU-Kommission geplante Paket umfasst auÃŸerdem eine Liste kurzfristig wirksamer EinsparmaÃŸnahmen und staatlicher Hilfen, mit denen die Kommission soziale Leasingmodelle fÃ¼r WÃ¤rmepumpen, Elektroautos und Batterien fÃ¶rdern, Geothermieprojekte mit neuen Absicherungsinstrumenten anschieben und ungenutzte EU-Gelder schneller in Energieinvestitionen umlenken will.

Ein weiterer Punkt betrifft Wasserstoff. Weil der Hochlauf langsamer verlÃ¤uft als erwartet, will die Kommission im Juni die Produktionskriterien fÃ¼r erneuerbaren Wasserstoff anpassen.

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