Finanzen

Studie: MehrwertsteuererhÃ¶hungen treffen Geringverdiener stÃ¤rker

  • dts - 15. April 2026, 00:01 Uhr
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Erdbeeren im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer wÃ¼rde laut einer Studie der gewerkschaftsnahen BÃ¶ckler-Stiftung Geringverdiener prozentual stÃ¤rker belasten als Topverdiener. Das gilt selbst fÃ¼r ein Modell, in dem die reduzierte Mehrwertsteuer fÃ¼r Lebensmittel und Ã¤hnliche Dinge des tÃ¤glichen Bedarfs gesenkt wird, berichtet die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" (Mittwochausgabe). In dem Szenario steigt die allgemeine Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte von 19 auf 22 Prozent, der ermÃ¤ÃŸigte Satz sinkt um zwei Prozentpunkte von sieben auf fÃ¼nf Prozent.

Die Forscher der BÃ¶ckler-Stiftung haben in amtlichen Statistiken nachgeschaut, was das fÃ¼r den durchschnittlichen Einkauf verschiedener Einkommensgruppen bedeuten wÃ¼rde. Eine Alleinerziehende mit einem Kind und rund 3.900 Euro brutto mÃ¼sste demnach 20 Euro mehr pro Monat an Mehrwertsteuer zahlen. Bei einem Single mit knapp 3.000 Euro wÃ¤ren es 14 Euro. Beide Einkommensgruppen wÃ¼rden rund 0,5 Prozent ihres Bruttolohns verlieren.

Anders sieht die Rechnung fÃ¼r Besserverdiener aus. Wer als Single mehr als 13.000 Euro verdient, wÃ¼rde zwar auch fast 40 Euro mehr Mehrwertsteuer zahlen. Gemessen am Bruttolohn wÃ¼rde das Minus 0,3 Prozent betragen, wÃ¤re also kleiner als bei den Geringverdienern.

Derzeit erwÃ¤gt die Bundesregierung Berichten zufolge, eine Senkung der Einkommensteuer durch eine ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer zu finanzieren.

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