IGES: Warkens Modell reduziert Einsparungen bei Familienversicherung

Ã„rztehaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das geplante Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen kÃ¶nnte bei einem zentralen Punkt deutlich geringere Mehreinnahmen bringen als von der Expertenkommission veranschlagt.



Nach einer Berechnung des Instituts IGES wÃ¼rde die Reform der Familienversicherung nur rund 2,2 Milliarden Euro zusÃ¤tzlich einbringen, wie das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) berichtet. Die Kommission fÃ¼r die Stabilisierung der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung hatte dafÃ¼r Einsparungen in HÃ¶he von 4,4 Milliarden Euro erwartet.



Hintergrund ist ein geÃ¤ndertes Modell der Ministerin. Anders als von der Kommission vorgeschlagen, sollen Ehepartner ohne eigenes Einkommen kÃ¼nftig keinen pauschalen Mindestbeitrag von Ã¼ber 200 Euro zahlen. Stattdessen ist ein einkommensabhÃ¤ngiger Beitrag von 3,5 Prozent vorgesehen.



"Unseren Berechnungen zufolge, wÃ¼rde das den Einnahmeeffekt im Vergleich zu dem Kommissionsvorschlag halbieren", sagte der Ã–konom Martin Albrecht dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). "Ein Abschlag berÃ¼cksichtigt die Einkommensunterschiede und ist damit sozialpolitisch weniger kritisch als der Vorschlag der Kommission."



Die Neuregelung soll zudem erst 2028 greifen, wodurch sich Einsparungen verzÃ¶gern. So hatte Warken die MaÃŸnahme am Dienstag in ihrer Pressekonferenz angekÃ¼ndigt. Betroffen wÃ¤ren laut IGES-SchÃ¤tzung rund 1,3 Millionen Ehepartner, wobei Ausnahmen etwa fÃ¼r Eltern kleiner Kinder oder pflegende AngehÃ¶rige vorgesehen sind.

