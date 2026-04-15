Wadephul will bei humanitÃ¤rer Hilfe fÃ¼r den Sudan vorangehen

Johann Wadephul am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) will die humanitÃ¤re Hilfe fÃ¼r die ZivilbevÃ¶lkerung im Sudan erhÃ¶hen.



"Wir werden unsere Hilfe um mehr als 230 Millionen Euro aufstocken", sagte er am Mittwoch nach der Berliner Sudan-Konferenz. "Wir verbinden das natÃ¼rlich mit der Bitte, dass auch alle anderen Akteure ihrer humanitÃ¤ren Verantwortung gerecht werden." Es sei ein gutes Zeichen, dass die Teilnehmer der Konferenz "in einer Welt schrumpfender humanitÃ¤rer Mittel bereits UnterstÃ¼tzungszusagen in HÃ¶he von Ã¼ber 1,3 Milliarden Euro abgegeben haben".



Die humanitÃ¤ren Mittel fÃ¼r den Sudan lagen zuletz weit unter dem Bedarf. Im Jahr 2025 war der Hilfsplan der Vereinten Nationen nur zu 35 Prozent finanziert. FÃ¼r das Jahr 2026 wird mit einem Bedarf von 2,8 Milliarden Dollar gerechnet.



Wadephul kÃ¼ndigte auch an, die Krise im Sudan auf der Agenda des UN-Sicherheitsrats halten. Im Sudan spiele sich die grÃ¶ÃŸte menschengemachte humanitÃ¤re Katastrophe der Welt ab. Die Zahl der seit 2023 GetÃ¶teten liege "wohl in den Hunderttausenden", sagte der BundesauÃŸenminister. "Mehr als 20 Millionen Menschen leiden akut Hunger - die HÃ¤lfte der BevÃ¶lkerung." Die internationale Gemeinschaft werde die FriedensbemÃ¼hungen weiter verstÃ¤rken und sich bemÃ¼hen, so schnell wie mÃ¶glich die Gewalt zu stoppen, humanitÃ¤re Hilfe zu ermÃ¶glichen und eine Waffenruhe zu erreichen, erklÃ¤rte er.



Nach Angaben der UN-FlÃ¼chtlingsagentur UNHCR mussten seit Beginn des Konflikts zwischen den sudanesischen StreitkrÃ¤ften (SAF) und den paramilitÃ¤rischen Rapid Support Forces (RSF) im April 2023 rund 14 Millionen Menschen, also ein Viertel der BevÃ¶lkerung, fliehen. 9 Millionen sind demnach weiterhin innerhalb des Sudans auf der Flucht, 4,4 Millionen haben das Land verlassen und sich vor allem im Tschad, im SÃ¼dsudan und in Ã„gypten niedergelassen. Laut der ErnÃ¤hrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sind derzeit 21 Millionen Sudanesen von akuter ErnÃ¤hrungsunsicherheit betroffen sind. 6,3 Millionen von ihnen befinden sich in einer besonders prekÃ¤ren Notlage. In den drei Jahren des Krieges hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert, die 2.052 Todesopfer forderten.



Ein UN-Bericht war im Februar zu dem Schluss gekommen, dass es Anzeichen fÃ¼r einen VÃ¶lkermord in Al-Faschir gibt. Dort sind nach Angaben der Koordinatorin fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfe der Vereinten Nationen im Sudan, Denise Brown, innerhalb von drei Tagen mindestens 6.000 Menschen ermordet worden.

