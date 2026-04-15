Wadephul: Mehr als 1,3 Milliarden Euro auf Sudan-Konferenz zugesagt

Johann Wadephul

Auf der internationalen Sudan-Konferenz in Berlin sind dem Land Hilfen in HÃ¶he von mehr als 1,3 Milliarden Euro zugesagt worden. Dass die Teilnehmer in einer Welt schrumpfender humanitÃ¤rer Mittel schon jetzt UnterstÃ¼tzungszusagen in HÃ¶he von mehr als 1,3 Milliarden Euro abgegeben haben, ist ein gutes Zeichen', sagte BundesauÃŸenminister Wadephul (CDU).

Auf der internationalen Sudan-Konferenz in Berlin sind dem afrikanischen Land Hilfen in HÃ¶he von mehr als 1,3 Milliarden Euro zugesagt worden. "Dass die Teilnehmer in einer Welt schrumpfender humanitÃ¤rer Mittel schon jetzt UnterstÃ¼tzungszusagen in HÃ¶he von mehr als 1,3 Milliarden Euro abgegeben haben, ist ein gutes Zeichen", sagte BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) nach der Konferenz am Mittwoch vor Journalisten. Â



Deutschland werde seine Hilfe "um mehr als 230 Millionen Euro aufstocken. Und wir verbinden das natÃ¼rlich mit der Bitte, dass auch alle anderen Akteure ihrer humanitÃ¤ren Verantwortung gerecht werden", erklÃ¤rte der Minister. Â



Drei Jahre nach Beginn des BÃ¼rgerkriegs im Sudan beriet eine internationale Geberkonferenz in Berlin Ã¼ber weitere Hilfen fÃ¼r die notleidende BevÃ¶lkerung. Ziel war neben der Mobilisierung von Hilfen auch eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen. In dem drittgrÃ¶ÃŸten Land Afrikas liefern sich die Armee von MilitÃ¤rherrscher Abdel Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines frÃ¼heren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit drei Jahren einen erbitterten Machtkampf. Vertreter der Konfliktparteien im Sudan nahmen an der Konferenz in Berlin nicht teil. Â