Drama um hilflosen Wal in Ostsee: Privatinitiative darf Rettungsversuch starten

Buckelwal Ende MÃ¤rz

Im Drama um den seit Wochen vor der OstseekÃ¼ste liegenden Wal keimt noch einmal Hoffnung auf. Die BehÃ¶rden in Mecklenburg-Vorpommern erlaubten einen privaten Rettungsversuch durch eine Initiative. Die Erfolgsaussichten sind aber unklar.

Im Drama um den seit Wochen vor der OstseekÃ¼ste liegenden Wal keimt noch einmal Hoffnung auf. Die BehÃ¶rden in Mecklenburg-Vorpommern erlaubten einen privaten Rettungsversuch durch eine Initiative. Die Erfolgsaussichten sind aber unklar.Im Drama um den seit Wochen vor der OstseekÃ¼ste liegenden Buckelwal keimt noch einmal Hoffnung auf. Die BehÃ¶rden in Mecklenburg-Vorpommern erlaubten am Mittwoch einen privaten Rettungsversuch durch eine Initiative von Unternehmern, wie Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin sagte.Â Das Tier soll demnach mit einem System aus Luftkissen und Pontons angehoben und bis in Nordsee oder Atlantik geschleppt werden.



Die BehÃ¶rden hÃ¤tten das Konzept unter externer Expertenbeteiligung eingehend geprÃ¼ft und nach einigen Nachbesserungen abgesegnet, sagte Backhaus. Er sprach von einer "Chance", blieb jedoch zurÃ¼ckhaltend. An der grundsÃ¤tzlichen EinschÃ¤tzung des Zustands des Wals habe sich nichts geÃ¤ndert. Das Tier sei nach wochenlangem Aufenthalt und vier Strandungen weiter "in schwierigem Zustand" und "sicher schwer krank".



"Die Prognose ist und bleibt kritisch, das ist vollkommen klar, aber es gibt jetzt einen Ansatz", fÃ¼gte Backhaus vor Journalisten an. Die Verantwortung fÃ¼r die gesamte Mission und die Ãœberwachung des Tiers liege "klipp und klar" bei der Initiative. Die BehÃ¶rden wÃ¼rden diese aber begleiten und Ã¼berwachen. Bei Problemen wÃ¼rden sie eingreifen.



Der Buckelwal war mehrere Wochen durch die Ostsee geirrt und liegt inzwischen seit etwas mehr als zwei Wochen vor der Insel Poel vor der mecklenburg-vorpommerschen KÃ¼ste bei Wismar in flachem Wasser. Zuvor war er mehrfach gestrandet. Nach mehreren vergeblichen Hilfsversuchen gaben Experten die Hoffnung auf und stuften das Tier als sterbend ein. Neue AnlÃ¤ufe wurden als nicht aussichtsreich verworfen, weil sie dem Buckelwal lediglich unnÃ¶tigerweise weiteres Leid zufÃ¼gen kÃ¶nnten.



Mit dem am Dienstag und Mittwoch von der Initiative vorlegten PlÃ¤nen gebe es nun "eine neue Situation", sagte Backhaus. Das vorgeschlagene System aus Luftkissen und Pontons stelle einen neuen Ansatz fÃ¼r eine schonende Lebendbergung des MeeressÃ¤ugers dar. Er habe immer gesagt, dass alle realistischen sowie zugleich natur- und tierschutzrechtlich vertretbaren Rettungskonzepte weiter geprÃ¼ft werden wÃ¼rden. "Wir tun alles, um dem Tier zu helfen." Die Bergung solle nun zÃ¼gig beginnen.



Hinter der Initiative stehen der GrÃ¼nder der Elekronikkaufhauskette Media Markt, Walter Gunz, sowie die als Rennpferdbesitzerin bekannte Unternehmerin Karin Walter-Mommert. Die vorbereiteten MaÃŸnahmen zur Walrettung wÃ¼rden nach der behÃ¶rdlichen Genehmigung nun "umgehend" eingeleitet, teilte die Initiative am Mittwoch mit. Allen sei klar, dass der Ausgang der Aktion "nicht vorhersehbar" sei. Es handle sich um eine auÃŸergewÃ¶hnliche Situation. "Die Natur bleibt unberechenbar."



Nach Angaben von Backhaus sollten erste vorbereitende MaÃŸnahmen am Liegeort des Wals voraussichtlich noch am Mittwoch beginnen. Er stehe bereits in Kontakt mit weiteren behÃ¶rdlichen Stellen in Deutschland und den NachbarlÃ¤ndern wegen der mÃ¶glichen Schleppfahrt, fÃ¼gte er an.



Seinen Angaben nach ist geplant, den etwa zwÃ¶lf bis 15 Meter langen und schÃ¤tzungsweise vier bis fÃ¼nf Jahre alten Wal nach dem Anheben auf einer Plane zwischen Pontons durch die Meerengen am Ausgang der Ostsee bis in die Nordsee und gegebenenfalls bis in den Atlantik zu schleppen. Die Verbindung zu dem Schlepper soll demnach sehr lang sein, um das Tier mÃ¶glichst von LÃ¤rm und Vibrationen fernzuhalten.



Der Initiative zufolge arbeitet sie bei der Walrettung unter anderem mit einer Organisation namens Stranded no More zusammen. Zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt wÃ¼rden mehr Einzelheiten zu dem Team hinter dem Projekt genannt, hieÃŸ es in deren Mitteilung. "Wir wissen nicht, wie es enden wird â€“ aber wir sind guter Hoffnung", betonte Walter-Mommert.



Der von Medien Timmy getaufte Buckelwal verirrte sich aus unbekannten GrÃ¼nden in die fÃ¼r ihn als Lebensraum ungeeignete Ostsee. Er wurde erstmals Anfang MÃ¤rz im Hafen von Wismar gesichtet und irrte seither vor der KÃ¼ste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns umher, wo er mehrfach strandete oder sich selbststÃ¤ndig in flachem Wasser auf den Grund legte. Was ihm genau fehlt, ist bisher unklar.



Aufgrund des langen Aufenthalts in der relativ salzarmen Ostsee ist inzwischen unter anderem auch die Haut des Tiers zusÃ¤tzlich schwer geschÃ¤digt. Walexperten aus dem In- und Ausland stuften die Chancen des Tiers immer wieder gering ein. So gelten mehrfache Strandungen laut wissenschaftlichem Konsens etwa als Zeichen massiver Probleme.



Das Schicksal des Wals wird schon seit Wochen von Ã–ffentlichkeit und Medien intensiv begleitet. In sozialen Netzwerken gibt es teilweise emotionale Debatten, es fanden zudem bereits Demonstrationen fÃ¼r eine Rettung des Tiers statt. Dazu kamen Strafanzeigen wegen angeblicher UntÃ¤tigkeit der BehÃ¶rden. Rund um den Buckelwal gilt eine Sperrzone.