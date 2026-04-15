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Lastwagen erfasst elfjÃ¤hrigen Radfahrer in Hamburg - Junge stirbt an Unfallort

  • AFP - 15. April 2026, 16:59 Uhr
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Polizeibeamte bei Einsatz
Bild: AFP

In Hamburg ist ein elfjÃ¤hriger Fahrradfahrer von einem Lastwagen erfasst und getÃ¶tet worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu der Kollision, als der Fahrer des Lastwagens im sÃ¼dlichen Stadtteil Harburg abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte.

In Hamburg ist ein elfjÃ¤hriger Fahrradfahrer von einem Lastwagen erfasst und getÃ¶tet worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es am Mittwochnachmittag zu der Kollision, als der Fahrer des Lastwagens im sÃ¼dlichen Stadtteil Harburg abbiegen wollte, wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte. Dabei kollidierten Lastwagen und Fahrrad.

Der ElfjÃ¤hrige erlitt schwerste Kopfverletzungen. Passanten und der alarmierte Rettungsdienst versuchten, ihn zu reanimieren. Der Junge starb jedoch noch vor Ort. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes Ã¼bernahm die Betreuung der Zeuginnen und Zeugen sowie der AngehÃ¶rigen.Â Die Polizei sperrte die UnglÃ¼cksstelle weitrÃ¤umig ab. Der Unfall sollte mittels eines 3D-Scanners rekonstruiert werden.

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