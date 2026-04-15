Politik

Koalitionsverhandlungen von GrÃ¼nen und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg gestartet

  • AFP - 15. April 2026, 16:50 Uhr
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Cem Ã–zdemir (links) und Manuel Hagel
Bild: AFP

In Baden-WÃ¼rttemberg haben fÃ¼nfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl die Koalitionsverhandlungen von GrÃ¼nen und CDU begonnen. Sowohl die Hauptverhandlungsgruppe als auch 14 Facharbeitsgruppen trafen sich zum Start ihrer Arbeit am Koalitionsvertrag.

In Baden-WÃ¼rttemberg haben am Mittwoch fÃ¼nfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl die Koalitionsverhandlungen von GrÃ¼nen und CDU begonnen. Sowohl die Hauptverhandlungsgruppe als auch die Mitglieder der 14 Facharbeitsgruppen trafen sich in Stuttgart zum Start ihrer Arbeit am Koalitionsvertrag. Grundlage dafÃ¼r ist ein ausfÃ¼hrliches Sondierungspapier, das am Dienstag vom GrÃ¼nen-VerhandlungsfÃ¼hrer Cem Ã–zdemir und CDU-Landeschef Manuel Hagel vorgestellt wurde und insgesamt 48 Punkte umfasst. Diese sollen nun vertieft werden.

Die GrÃ¼nen gewannen die Landtagswahl vom 8. MÃ¤rz knapp. Bei den Sitzen im Landtag gibt es aber eine Pattsituation, GrÃ¼ne und CDU kommen auf je 56 Mandate. Die GrÃ¼nen reklamieren das MinisterprÃ¤sidentenamt fÃ¼r sich, boten aber eine Koalition auf AugenhÃ¶he an. Ã–zdemir soll Regierungschef werden und auf Winfried Kretschmann folgen, der aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr antrat.

Die Pattsituation in den Sitzen soll sich personell so auswirken, dass die GrÃ¼nen zwar den MinisterprÃ¤sidenten stellen, aber ein Ministerium weniger bekommen als die CDU. Die GrÃ¼nen sollen die Ressorts Finanzen, Wissenschaft, Umwelt, Soziales und Bau bekommen.

Die CDU stellt den VizeministerprÃ¤sidenten, der fÃ¼r den Bereich Europa zustÃ¤ndig sein soll, und erhÃ¤lt die Ressorts Inneres, Kultus, Wirtschaft, Verkehr, Justiz und Agrar. Zudem geht das Amt der LandtagsprÃ¤sidentin oder des LandtagsprÃ¤sidenten an die CDU.

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