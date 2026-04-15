Ã–konom rÃ¤t zu Zwei-Prozent-Steuer auf hohe Millionen-VermÃ¶gen

Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der franzÃ¶sische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman hat eine jÃ¤hrliche Mindeststeuer von zwei Prozent auf NettovermÃ¶gen von mehr als 100 Millionen Euro gefordert.



In Deutschland zahlten Superreiche niedrigere effektive SteuersÃ¤tze als durchschnittliche Arbeitnehmer, schreibt er in einem Gastbeitrag fÃ¼r den "Spiegel". "Das Ungleichgewicht lÃ¤sst sich immer weniger ignorieren", so Zucman. Das Gesetz selbst erlaube es den Reichen, ihr VermÃ¶gen so zu strukturieren, dass nur wenig steuerpflichtiges Einkommen entstehe.



Der Krieg in Iran treibe die Energiepreise in die HÃ¶he und treffe private Haushalte und Unternehmen gleichermaÃŸen stark, schreibt er. Doch eine entscheidende Frage bleibe weitgehend ausgeklammert, so Zucman. "Welchen Beitrag sollten diejenigen leisten, die ganz oben stehen, die MillionÃ¤re und MilliardÃ¤re im Land?"



Gabriel Zucman lehrt Wirtschaftswissenschaften an der Paris School of Economics, der Ã‰cole Normale SupÃ©rieure - PSL und hat eine Sommerprofessur an der University of California, Berkeley. Er ist GrÃ¼ndungsdirektor des International Tax Observatory.

