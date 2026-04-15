Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Beamtenbund hat gefordert, dass die geplante steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie an alle BeschÃ¤ftigten im Ã–ffentlichen Dienst ausgezahlt wird.
"Der Arbeitgeber Staat hat bei den geplanten Einmalzahlungen eine Vorbildfunktion", sagte der Verbandsvorsitzende Volker Geyer der "Bild" (Mittwochausgabe). "Wenn die Bundesregierung die Unternehmen in die Pflicht nimmt, muss der Staat als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen."
Geyer erklÃ¤rte, Bund, LÃ¤nder und Kommunen mÃ¼ssten den "Krisenbonus" schnell einfÃ¼hren. Die PrÃ¤mie mÃ¼sse als echte Zusatzleistung gezahlt werden, die nicht mit Tarif- oder BesoldungserhÃ¶hungen verrechnet wird, foderte er.
Finanzen
Beamtenbund will 1.000-Euro-PrÃ¤mie auch fÃ¼r Ã–ffentlichen Dienst
- dts - 15. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Beamtenbund hat gefordert, dass die geplante steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie an alle BeschÃ¤ftigten im Ã–ffentlichen Dienst ausgezahlt wird.
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