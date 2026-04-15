Finanzen

Beamtenbund will 1.000-Euro-PrÃ¤mie auch fÃ¼r Ã–ffentlichen Dienst

  • dts - 15. April 2026
Bild vergrößern: Beamtenbund will 1.000-Euro-PrÃ¤mie auch fÃ¼r Ã–ffentlichen Dienst
Polizeibeamte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Beamtenbund hat gefordert, dass die geplante steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie an alle BeschÃ¤ftigten im Ã–ffentlichen Dienst ausgezahlt wird.

"Der Arbeitgeber Staat hat bei den geplanten Einmalzahlungen eine Vorbildfunktion", sagte der Verbandsvorsitzende Volker Geyer der "Bild" (Mittwochausgabe). "Wenn die Bundesregierung die Unternehmen in die Pflicht nimmt, muss der Staat als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen."

Geyer erklÃ¤rte, Bund, LÃ¤nder und Kommunen mÃ¼ssten den "Krisenbonus" schnell einfÃ¼hren. Die PrÃ¤mie mÃ¼sse als echte Zusatzleistung gezahlt werden, die nicht mit Tarif- oder BesoldungserhÃ¶hungen verrechnet wird, foderte er.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Studie: MehrwertsteuererhÃ¶hungen treffen Geringverdiener stÃ¤rker
    Studie: MehrwertsteuererhÃ¶hungen treffen Geringverdiener stÃ¤rker

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer wÃ¼rde laut einer Studie der gewerkschaftsnahen BÃ¶ckler-Stiftung Geringverdiener prozentual stÃ¤rker belasten

    Mehr
    Dobrindt plant 3,5 Milliarden Mehrkosten fÃ¼r Beamte pro Jahr
    Dobrindt plant 3,5 Milliarden Mehrkosten fÃ¼r Beamte pro Jahr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu einer angemessenen Bezahlung von Beamten umzusetzen, schlÃ¤gt Bundesinnenminister Alexander

    Mehr
    Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme
    Bericht: Merz sieht keine MÃ¶glichkeit fÃ¼r gezielte Hilfen fÃ¼r Arme

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht offenbar keine MÃ¶glichkeit, angesichts der gestiegenen Energiepreise Hilfen zielgerichteter auf

    Mehr
    Vereinigung Cockpit will Lufthansa Donnerstag und Freitag bestreiken
    Vereinigung Cockpit will Lufthansa Donnerstag und Freitag bestreiken
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Konkurrenz fÃ¼r Starlink: Amazon kÃ¼ndigt Kauf von Globalstar an
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Union und SPD streiten Ã¼ber Mieterschutz bei Heizungsgesetz-Reform
    Union und SPD streiten Ã¼ber Mieterschutz bei Heizungsgesetz-Reform
    Umfrage: CDU vor Abgeordnetenhauswahl in Berlin weiter vorn
    Umfrage: CDU vor Abgeordnetenhauswahl in Berlin weiter vorn
    Lufthansa-Piloten kÃ¼ndigen weitere Streiks an
    Lufthansa-Piloten kÃ¼ndigen weitere Streiks an
    Selenskyj: US-Verhandler haben wegen Iran-Kriegs
    Selenskyj: US-Verhandler haben wegen Iran-Kriegs "keine Zeit fÃ¼r die Ukraine"
    Trump deutet neue Iran-GesprÃ¤che in Islamabad an
    Trump deutet neue Iran-GesprÃ¤che in Islamabad an
    Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Nordrhein-Westfalen
    Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Nordrhein-Westfalen

    Top Meldungen

    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen
    Bericht: Reiche verteidigt AusmaÃŸ der EntlastungsmaÃŸnahmen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ihren Kurs im Streit um die EntlastungsmaÃŸnahmen verteidigt. "Ich will aber auch

    Mehr
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell
    Bafin warnt Banken vor Risiken durch neues KI-Modell

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat vor Risiken fÃ¼r Banken durch das neue KI-Modell "Mythos" des US-Konzerns Anthropic und Ã¤hnliche

    Mehr
    Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union
    Merz will Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich am Dienstag fÃ¼r ein Freihandelsabkommen mit der Afrikanischen Union ausgesprochen. Die EuropÃ¤ische

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts