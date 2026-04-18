Politik

CSU-Chef SÃ¶der fordert Lockerung des KÃ¼ndigungsschutzes

  • AFP - 18. April 2026, 11:05 Uhr
Bild vergrößern: CSU-Chef SÃ¶der fordert Lockerung des KÃ¼ndigungsschutzes
CSU-Chef SÃ¶der
Bild: AFP

CSU-Chef Markus SÃ¶der hat die Bundesregierung zu einem deutlich schnelleren Tempo bei den Reformen aufgefordert und dringt dabei auch auf Lockerungen beim KÃ¼ndigungsschutz.

CSU-Chef Markus SÃ¶der hat die Bundesregierung zu einem deutlich schnelleren Tempo bei den Reformen aufgefordert und dringt dabei auch auf Lockerungen im Arbeitsrecht. "Der KÃ¼ndigungsschutz gehÃ¶rt reformiert und auch beim Arbeitslosengeld sollten stÃ¤rkere Anreize geschaffen werden, schneller wieder Arbeit anzunehmen", sagte der bayerische MinisterprÃ¤sident der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). Die wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit habe "oberste PrioritÃ¤t".

Die Bundesregierung mÃ¼sse mÃ¶glichst rasch die versprochenen Reformen angehen, sagte SÃ¶der. "Wir mÃ¼ssen etwas lÃ¤nger arbeiten, das Gesundheitssystem effizienter machen und vor allem die BÃ¼rokratie massiv abbauen." Datenschutz, Dokumentationspflichten und Klagen von Nichtregierungsorganisationen wÃ¼rden die Wirtschaft belasten. "Wir brauchen weniger Vorschriften und stattdessen bessere Kontrollen."Â 

Der CSU-Vorsitzende signalisierte GesprÃ¤chsbereitschaft bei einer mÃ¶glichen Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern. "Manches wird auch Patienten zusÃ¤tzlich belasten, deshalb muss man genau hinsehen und prÃ¼fen, ob die soziale Balance stimmt", sagte SÃ¶der. GrundsÃ¤tzlich stimme die Richtung der von CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. "Auch bei der beitragsfreien Mitversicherung bewegt es sich schon deutlich", sagte SÃ¶der. "Aber es gibt noch viel zu besprechen."Â 

Der CSU-Chef dringt auf eine stÃ¤rkere KostenÃ¼bernahme des Bundes bei der Krankenversicherung fÃ¼r GrundsicherungsempfÃ¤nger. "Es ist nicht gerecht, dass normale Beitragszahler Ã¼ber ihre Arbeit die Krankenkosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger finanzieren", sagte SÃ¶der.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kubicki will FDP wieder Ã¼ber zehn Prozent der Stimmen fÃ¼hren
    Kubicki will FDP wieder Ã¼ber zehn Prozent der Stimmen fÃ¼hren

    FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich im Fall seiner Wahl zum Parteichef einen Stimmenanteil von Ã¼ber zehn Prozent fÃ¼r seine Partei im Bund zum Ziel gesetzt. Bei den

    Mehr
    Dobrindt: Keine verstÃ¤rkten Fluchtbewegungen wegen Iran-Krieg
    Dobrindt: Keine verstÃ¤rkten Fluchtbewegungen wegen Iran-Krieg

    Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwartet aufgrund des Iran-Kriegs keine verstÃ¤rkten Fluchtbewegungen Richtung Deutschland, hÃ¤lt sich aber eine VerlÃ¤ngerung der

    Mehr
    VerbÃ¤nde rufen zu Demonstrationen fÃ¼r Energiewende auf
    VerbÃ¤nde rufen zu Demonstrationen fÃ¼r Energiewende auf

    Ein breites BÃ¼ndnis von UmweltverbÃ¤nden ruft fÃ¼r Samstag in den Metropolen Berlin, Hamburg, MÃ¼nchen und KÃ¶ln (jeweils ab 12.00 Uhr) zu Demonstrationen fÃ¼r die Energiewende

    Mehr
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    Iran will StraÃŸe von Hormus wieder dicht machen
    Iran will StraÃŸe von Hormus wieder dicht machen
    Iranische ArmeefÃ¼hrung: StraÃŸe von Hormus wegen US-Blockade erneut gesperrtÂ 
    Iranische ArmeefÃ¼hrung: StraÃŸe von Hormus wegen US-Blockade erneut gesperrtÂ 
    Wal-Rettung verzÃ¶gert sich weiter - Initiative erhebt VorwÃ¼rfe gegen BehÃ¶rden
    Wal-Rettung verzÃ¶gert sich weiter - Initiative erhebt VorwÃ¼rfe gegen BehÃ¶rden
    Deutsche sehen Schuld fÃ¼r hohen Benzinpreis bei Ã–lkonzernen
    Deutsche sehen Schuld fÃ¼r hohen Benzinpreis bei Ã–lkonzernen
    MÃ¶glicher Kerosinmangel: Klingbeil fordert Vorbereitungen in Deutschland
    MÃ¶glicher Kerosinmangel: Klingbeil fordert Vorbereitungen in Deutschland
    Deutschland, Italien und Frankreich fÃ¼r mehr HÃ¤rte bei Migration
    Deutschland, Italien und Frankreich fÃ¼r mehr HÃ¤rte bei Migration

    Top Meldungen

    BÃ¤r erwartet bis Mitte der 2030er Fusionsforschungs-Durchbruch
    BÃ¤r erwartet bis Mitte der 2030er Fusionsforschungs-Durchbruch

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) rechnet mit einem baldigen Durchbruch in der Fusionsforschung und hat das Ziel bekrÃ¤ftigt, den

    Mehr
    Finanzminister fordert Vorbereitungen fÃ¼r Kerosinmangel
    Finanzminister fordert Vorbereitungen fÃ¼r Kerosinmangel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) warnt vor einem Kerosinmangel und fordert, die Versorgung sicherzustellen. Damit kritisiert er seine

    Mehr
    US-Regierung verlÃ¤ngert Lockerung von Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l
    US-Regierung verlÃ¤ngert Lockerung von Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l

    Die US-Regierung hat die Lockerung der Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l um einen Monat verlÃ¤ngert. Das Finanzministerium in Washington erteilte am Freitag eine Lizenz, die bis zum

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts