CSU-Chef SÃ¶der fordert Lockerung des KÃ¼ndigungsschutzes

CSU-Chef SÃ¶der

CSU-Chef Markus SÃ¶der hat die Bundesregierung zu einem deutlich schnelleren Tempo bei den Reformen aufgefordert und dringt dabei auch auf Lockerungen beim KÃ¼ndigungsschutz.

CSU-Chef Markus SÃ¶der hat die Bundesregierung zu einem deutlich schnelleren Tempo bei den Reformen aufgefordert und dringt dabei auch auf Lockerungen im Arbeitsrecht. "Der KÃ¼ndigungsschutz gehÃ¶rt reformiert und auch beim Arbeitslosengeld sollten stÃ¤rkere Anreize geschaffen werden, schneller wieder Arbeit anzunehmen", sagte der bayerische MinisterprÃ¤sident der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). Die wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit habe "oberste PrioritÃ¤t".



Die Bundesregierung mÃ¼sse mÃ¶glichst rasch die versprochenen Reformen angehen, sagte SÃ¶der. "Wir mÃ¼ssen etwas lÃ¤nger arbeiten, das Gesundheitssystem effizienter machen und vor allem die BÃ¼rokratie massiv abbauen." Datenschutz, Dokumentationspflichten und Klagen von Nichtregierungsorganisationen wÃ¼rden die Wirtschaft belasten. "Wir brauchen weniger Vorschriften und stattdessen bessere Kontrollen."Â



Der CSU-Vorsitzende signalisierte GesprÃ¤chsbereitschaft bei einer mÃ¶glichen Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern. "Manches wird auch Patienten zusÃ¤tzlich belasten, deshalb muss man genau hinsehen und prÃ¼fen, ob die soziale Balance stimmt", sagte SÃ¶der. GrundsÃ¤tzlich stimme die Richtung der von CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. "Auch bei der beitragsfreien Mitversicherung bewegt es sich schon deutlich", sagte SÃ¶der. "Aber es gibt noch viel zu besprechen."Â



Der CSU-Chef dringt auf eine stÃ¤rkere KostenÃ¼bernahme des Bundes bei der Krankenversicherung fÃ¼r GrundsicherungsempfÃ¤nger. "Es ist nicht gerecht, dass normale Beitragszahler Ã¼ber ihre Arbeit die Krankenkosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger finanzieren", sagte SÃ¶der.