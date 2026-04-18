Iran will StraÃŸe von Hormus wieder dicht machen

Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat angekÃ¼ndigt, die StraÃŸe von Hormus wieder streng zu kontrollieren. Diese Entscheidung sei getroffen worden, weil die USA angeblich ein Versprechen gebrochen hÃ¤tten, ihrerseits die Seeblockade von Schiffen, die iranische HÃ¤fen ansteuern, aufzuheben.



In einer ErklÃ¤rung, die am Samstag im staatlichen iranischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, hieÃŸ es, dass die USA weiterhin die Bewegungsfreiheit der Schiffe einschrÃ¤nken. Bis die Vereinigten Staaten die Freiheit der Schifffahrt fÃ¼r alle Schiffe, die den Iran besuchen, wiederherstellen, werde die Situation in der StraÃŸe von Hormus streng Ã¼berwacht bleiben.



Die StraÃŸe von Hormus ist eine strategisch wichtige WasserstraÃŸe, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Ã–ltransports erfolgt. Die Kontrolle Ã¼ber diese Passage hat weitreichende geopolitische Auswirkungen und in den letzten Wochen den Ã–lpreis bereits hin- und hergewirbelt.

