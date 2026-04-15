Politik

Gesundheitliche GrÃ¼nde: Van Aken gibt Parteivorsitz im Juni an

  • AFP - 15. April 2026, 18:30 Uhr
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Linken-Ko-Chef van Aken
Bild: AFP

Linken-Ko-Chef Jan van Aken wird sich aus gesundheitlichen GrÃ¼nden beim anstehenden Parteitag nicht zur Wiederwahl stellen. Sein Mandat im Bundestag will er aber bis zum Ende der Legislaturperiode ausÃ¼ben.

RÃ¼ckzug aus gesundheitlichen GrÃ¼nden: Linken-Ko-Chef Jan van Aken wird sich beim anstehenden Parteitag nicht zur Wiederwahl stellen. "Aus gesundheitlichen GrÃ¼nden muss ich mein Amt im Juni niederlegen", erklÃ¤rte van Aken am Mittwoch in Berlin. Noch im Januar hatte der 64-JÃ¤hrige erklÃ¤rt, beim Bundesparteitag in Potsdam im Juni erneut an der Seite von Ines Schwerdtner fÃ¼r den Parteivorsitz kandidieren zu wollen.

"In der nÃ¤chsten Zeit werde ich mich verstÃ¤rkt um meine Gesundheit kÃ¼mmern mÃ¼ssen", erklÃ¤rte van Aken weiter. "Aber es besteht kein Grund zu grÃ¶ÃŸerer Sorge um mich, es ist keine lebensbedrohliche Krankheit." Trotzdem mÃ¼sse er auf sich aufpassen. Er werde "nicht komplett ausfallen", erklÃ¤rte der Linken-Politiker weiter. Sein Mandat im Bundestag werde er bis zum Ende der Legislaturperiode ausÃ¼ben "und weiterhin der Partei zur VerfÃ¼gung stehen, im Rahmen des dann MÃ¶glichen".

Der einstige Greenpeace-Aktivist war im Oktober 2024 an der Seite der Publizistin und Miet-Aktivistin Schwerdtner auf dem Bundesparteitag in Halle an der Saale zum Parteivorsitzenden gewÃ¤hlt worden. Bis zum Potsdamer Parteitag im Juni werde er weiter an der Seite Schwerdtners Parteivorsitzender bleiben, erklÃ¤rte er. "Mir fÃ¤llt dieser Schritt sehr schwer, weil ich es immer anders geplant hatte. Ich werde die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ines vermissen."Â Die Linkspartei wÃ¤hlt bei ihrem Parteitag in Potsdam vom 19. bis 21. Juni ihre neue FÃ¼hrung.

Seine Partei sei auf einem guten Weg, erklÃ¤rte van Aken. So habe die Linke bei allen vier Wahlen in diesem Jahr deutlich zugelegt. Es kÃ¤men immer weiter neue Parteimitglieder dazu, "wir haben Themen wie Mietendeckel und VermÃ¶gensteuer bundesweit stark gemacht". Die anderen Parteien wÃ¼rden anfangen, "bei uns abzuschreiben. Daher bin ich zuversichtlich, dass die Linke in den nÃ¤chsten Jahren eine immer grÃ¶ÃŸere Rolle in diesem Land spielen wird."

Der 64 Jahre alte Biologe aus Schleswig-Holstein saÃŸ bereits von 2009 bis 2017 fÃ¼r die Linke im Bundestag. Vorher war er Biowaffeninspekteur bei der UNO und Gentechnikexperte bei Greenpeace. Der Vater von drei Kindern war auch fÃ¼r die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv tÃ¤tig.

Die Themen SolidaritÃ¤t und gerechte VermÃ¶gensverteilung stellt er in den Mittelpunkt. "Ich finde, es sollte keine MilliardÃ¤re geben", ist eine seiner Lieblingsaussagen.Â 

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