Streit um Chefposten bei US-Zentralbank geht weiter - Trump will Powell "feuern"

Kevin Warsh

Zum Ende der Amtszeit von US-Zentralbankchef Jerome Powell ist der Streit um seine Nachfolge erneut entbrannt. US-PrÃ¤sident Donald Trump drohte in einem am Mittwoch ausgestrahlten Fernsehinterview damit, Powell zu entlassen.

Zum Ende der Amtszeit von Â US-Zentralbankchef Jerome Powell ist der Streit um seine Nachfolge erneut entbrannt. US-PrÃ¤sident Donald Trump drohte in einem am Mittwoch ausgestrahlten Fernsehinterview damit, Powell zu entlassen, sollte er die Zentralbank Fed nicht "rechtzeitig" verlassen. Die Amtszeit des Zentralbankers endet Mitte Mai. Die Ernennung des von Trump nominierten Nachfolgers kÃ¶nnte sich jedoch verzÃ¶gern.



Der US-PrÃ¤sident hatte bereits im Januar den frÃ¼heren US-Zentralbankgouverneur Kevin Warsh als Fed-Chef nominiert. Dessen BestÃ¤tigung im US-Senat steht aber noch aus und es gibt Widerstand wegen Trumps Vorgehen gegen Powell. Der PrÃ¤sident hatte den 73-JÃ¤hrigen unter anderem als "Schwachkopf" und "Verlierer" beschimpft, weil er keine deutlichen Leitzinssenkungen veranlasste. MutmaÃŸlich auf Trumps Initiative hin starteten die JustizbehÃ¶rden Ermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung des Fed-GebÃ¤udes in Washington.



Nicht nur die oppositionellen Demokraten werfen Trump deshalb vor, die UnabhÃ¤ngigkeit der Zentralbank zu untergraben. Auch der republikanische Senator Thom Tillis weigert sich, der Personalie Warsh zuzustimmen, solange die Ermittlungen gegen Powell laufen. Damit ist die Ernennung blockiert. Nach geltenden Regeln kÃ¶nnte Powell dann Ã¼ber Mitte Mai hinaus an der Fed-Spitze bleiben.



"Ich werde ihn feuern mÃ¼ssen", sagte Trump am Mittwoch dem Sender Fox Business. Er habe Powell ohnehin feuern wollen. TatsÃ¤chlich hatte Trump in der Vergangenheit bereits mit der Entlassung des Fed-Chefs gedroht. Die Zentralbank ist jedoch unabhÃ¤ngig, eine Entlassung des Bankchefs nur in AusnahmefÃ¤llen mÃ¶glich.



Am Dienstag hatte der Bankenausschuss des Senats bekanntgegeben, er werde Trumps Kandidaten Warsh in der kommenden Woche zur BestÃ¤tigung seiner Nominierung anhÃ¶ren. US-Finanzminister Scott Bessent sagte vor Journalisten in Washington, die US-Regierung wolle Warsh "so schnell wie mÃ¶glich" als neuen Fed-Chef im Amt haben. Zu Tillis' BlockadeplÃ¤nen sagte Bessent: "Ich denke, wir lassen das seinen Lauf nehmen." Er halte den republikanischen Senator fÃ¼r "einen vernÃ¼nftigen Mann".