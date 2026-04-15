Parlament im US-Bundesstaat Maine beschlieÃŸt Moratorium fÃ¼r Bau von Rechenzentren

Baustelle fÃ¼r Rechenzentrum im US-Staat New Jersey

Im US-Bundesstaat Maine hat das Parlament am Dienstag ein Moratorium fÃ¼r den Bau groÃŸer Rechenzentren beschlossen: Die Abgeordneten fÃ¼rchten explodierende Strompreise und negative Auswirkungen auf die Umwelt.

In den USA regt sich Widerstand gegen den Bau riesiger Rechenzentren fÃ¼r die KÃ¼nstliche Intelligenz (KI): Im US-Bundesstaat Maine beschloss das Parlament am Dienstag (Ortszeit) ein Moratorium fÃ¼r den Bau solcher Anlagen. Die Abgeordneten fÃ¼rchten explodierende Strompreise und negative Auswirkungen auf die Umwelt. Ã„hnliche Bestrebungen gibt es in weiteren elf US-Bundesstaaten. Die KI benÃ¶tigt enorm viel Strom.



In den USA hat sich die geplante Summe fÃ¼r den Bau von KI-Rechenzentren laut dem Fachdienst Constructconnect von sieben Milliarden Dollar 2023 auf Ã¼ber 60 Milliarden Dollar (51 Milliarden Euro) vervielfacht. Das in Maine verabschiedete Moratorium verbietet es den Ã¶rtlichen BehÃ¶rden bis Herbst 2027, Baugenehmigungen fÃ¼r Rechenzentren mit einer KapazitÃ¤t von mehr als 20 Megawatt Strom zu erteilen. Zudem wird ein Gremium geschaffen, das vor einer Baugenehmigung die Folgen fÃ¼r das Stromnetz, die Stromrechnung der Anwohner und die Umwelt einschÃ¤tzt.Â



Maine gehÃ¶rt laut der Internationalen Energieagentur zu den Bundesstaaten, in denen die Stromrechnung der Haushalte in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen ist. In zwei StÃ¤dten des Bundesstaates wurde Ende 2025 der Bau von Rechenzentren abgelehnt. Die BehÃ¶rden warfen den Unternehmen laut Medienberichten vor, sie hÃ¤tten falsche Angaben zum Strom- und Wasserverbrauch gemacht.Â Laut einer Umfrage der Quinnipiac University lehnen 65 Prozent der US-BÃ¼rger ein KI-Rechenzentrum in ihrer direkten Nachbarschaft ab.Â



Das Moratorium in Maine liegt jetzt bei der demokratischen Gouverneurin Janet Mills. Sie hat zehn Tage Zeit und kann das Moratorium unterzeichnen, ihr Veto einlegen - oder es tritt nach Ablauf der Frist ohne ihre Unterschrift in Kraft.Â