Haushaltsausschuss entscheidet Ã¼ber Rheinmetall-Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr

Rheinmetall soll Bundeswehr Kampfdrohnen liefern

Der Haushaltsausschuss des Bundestags entscheidet am Mittwoch Ã¼ber ein weiteres Projekt zur Beschaffung von Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr. Die unbemannten FlugkÃ¶rper des RÃ¼stungskonzerns Rheinmetall sollen der Bundeswehr-Brigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags entscheidet am Mittwoch Ã¼ber ein weiteres Projekt zur Beschaffung von Kampfdrohnen fÃ¼r die Bundeswehr (Sitzungsbeginn 14.00). Die unbemannten FlugkÃ¶rper des DÃ¼sseldorfer RÃ¼stungskonzerns Rheinmetall sollen der Bundeswehr-Brigade in Litauen bei der Abschreckung gegen Russland helfen. Im Februar hatte der Bundestag bereits grÃ¼nes Licht fÃ¼r die Anschaffung von Drohnen bei den deutschen Startups Helsing und Stark Defence gegeben.



Es wird erwartet, dass der Haushaltsausschuss die Anschaffung billigt. Die Kamikazedrohnen von Rheinmetall sind laut dem Verteidigungsministerium aufgrund ihrer optischen Sensoren eine sinnvolle ErgÃ¤nzung fÃ¼r die Drohnen von Helsing und Stark. Â