Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befÃ¼rchtet, dass die MineralÃ¶lkonzerne die geplante Energiesteuersenkung nicht komplett an die Verbraucher weitergeben, und fordert deshalb einen Ã–lpreisgipfel bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz solle die Chefs der MineralÃ¶lkonzerne ins Kanzleramt einladen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan KÃ¶rzell der "Bild" (Mittwochausgabe).
"Der Tankrabatt muss vollstÃ¤ndig bei den Autofahrern und Betrieben ankommen. Der Bundeskanzler muss den MineralÃ¶lkonzernen unmissverstÃ¤ndlich klarmachen: Schluss mit den Tricksereien", so KÃ¶rzell. Da mÃ¼sse sichergestellt werden, dass die Entlastung bei den Autofahrern ankomme.
Wirtschaft
DGB ruft Merz zu Benzingipfel mit Ã–lkonzernen auf
- dts - 15. April 2026, 06:10 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befÃ¼rchtet, dass die MineralÃ¶lkonzerne die geplante Energiesteuersenkung nicht komplett an die Verbraucher weitergeben, und fordert deshalb einen Ã–lpreisgipfel bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz solle die Chefs der MineralÃ¶lkonzerne ins Kanzleramt einladen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan KÃ¶rzell der "Bild" (Mittwochausgabe).
Weitere Meldungen
Nach dem Ende des zweitÃ¤gigen Pilotenstreiks hat bei der Lufthansa ein zweitÃ¤giger Streik des Kabinenpersonals begonnen. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden am MittwochmorgenMehr
Das Bundesverfassungsgericht verÃ¶ffentlicht am Mittwoch (09.30 Uhr) eine Entscheidung Ã¼ber Arbeitnehmerrechte in der Fleischindustrie. Ein Zerlegungsbetrieb wandte sich mitMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die ursprÃ¼nglich fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) durch das Bundeskabinett verzÃ¶gert sichMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine ErhÃ¶hung der Mehrwertsteuer wÃ¼rde laut einer Studie der gewerkschaftsnahen BÃ¶ckler-Stiftung Geringverdiener prozentual stÃ¤rker belastenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Beamtenbund hat gefordert, dass die geplante steuerfreie 1.000-Euro-PrÃ¤mie an alle BeschÃ¤ftigten im Ã–ffentlichen DienstMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu einer angemessenen Bezahlung von Beamten umzusetzen, schlÃ¤gt Bundesinnenminister AlexanderMehr