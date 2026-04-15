DGB ruft Merz zu Benzingipfel mit Ã–lkonzernen auf

Bundeskanzleramt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befÃ¼rchtet, dass die MineralÃ¶lkonzerne die geplante Energiesteuersenkung nicht komplett an die Verbraucher weitergeben, und fordert deshalb einen Ã–lpreisgipfel bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Merz solle die Chefs der MineralÃ¶lkonzerne ins Kanzleramt einladen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan KÃ¶rzell der "Bild" (Mittwochausgabe).



"Der Tankrabatt muss vollstÃ¤ndig bei den Autofahrern und Betrieben ankommen. Der Bundeskanzler muss den MineralÃ¶lkonzernen unmissverstÃ¤ndlich klarmachen: Schluss mit den Tricksereien", so KÃ¶rzell. Da mÃ¼sse sichergestellt werden, dass die Entlastung bei den Autofahrern ankomme.

