Wirtschaft

Union und SPD streiten Ã¼ber Mieterschutz bei Heizungsgesetz-Reform

  • dts - 15. April 2026
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Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die ursprÃ¼nglich fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) durch das Bundeskabinett verzÃ¶gert sich um mindestens eine Woche. Das berichtet die "Bild" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise.

Danach gibt es Streit zwischen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). Wie es heiÃŸt, blockiere Hubertz die Verabschiedung, weil sie den Mieterschutz verbessern mÃ¶chte. Die Ministerin hat laut "Bild" die Sorge, dass Mieter beim Einbau neuer fossiler Heizungen kÃ¼nftig Ã¼bermÃ¤ÃŸig hohe Heizkosten schultern mÃ¼ssen.

Das Fraunhofer-Instituts fÃ¼r System- und Innovationsforschung (ISI) hatte Anfang April die Auswirkungen der geplanten Reform berechnet. Demnach wÃ¼rden die Mehrbelastung fÃ¼r Mieter bei einem Einbau einer Gasheizung statt einer WÃ¤rmepumpe im Jahr 2025 monatlich 55 Euro betragen. Bis 2045 wÃ¼rden die monatliche Mehrbelastung auf 272 Euro steigen. Ãœber einen Zeitraum von 19 Jahren wÃ¼rde sich die Mehrbelastung auf 18.580 Euro summieren.

AuÃŸerdem will Hubertz nach Angaben der Zeitung durchsetzen, dass Vermieter weniger Kosten fÃ¼r den Einbau neuer Heizungen und energetischer Sanierungen auf die Mieter umlegen kÃ¶nnen. Derzeit kÃ¶nnen Vermieter die Kaltmieten innerhalb von sechs Jahren um bis zu drei Euro je Quadratmeter erhÃ¶hen. Bei niedrigen Mieten dÃ¼rfen es bis maximal zwei Euro je Quadratmeter mehr sein.

Reiche will dagegen keine weiteren Ã„nderungen, hieÃŸ es. Sie befÃ¼rchte, dass sonst viele Vermieter einen GroÃŸteil der Kosten selbst tragen mÃ¼ssten und auf Sanierungen verzichten wÃ¼rden.

Man sei in intensiven Verhandlungen Ã¼ber eine LÃ¶sung des Konflikts, hieÃŸ es weiter. Bis Ende der Woche solle eine Einigung stehen.

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