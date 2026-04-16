Spahn will neue Debatte Ã¼ber Kernenergie

Atomkraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat sich fÃ¼r eine erneute gesellschaftliche Debatte Ã¼ber die RÃ¼ckkehr zur Kernenergie und die Reaktivierung der zuletzt abgeschalteten Reaktoren ausgesprochen. Wie die "Rheinische Post" berichtet, sagte Spahn am Mittwochabend vor einem Innovationskongress der Unionsfraktion: "Es gibt Studien, die sagen, dass die stillgelegten Reaktoren der letzten Jahre mit um die neun, zehn Milliarden Euro wieder ans Netz gehen kÃ¶nnten."



Spahn ergÃ¤nzte: "Ich finde jedenfalls, diese Debatte mÃ¼ssen wir gesellschaftlich fÃ¼hren." In anderen Staaten wÃ¼rden "30, 40, 50 Milliarden Euro investiert, um ein neues Kernkraftwerk zu bauen. Wir kÃ¶nnten mit deutlich weniger unsere gerade abgeschalteten Kernkraftwerke wieder ans Netz bringen. Eine Diskussion ist es in jedem Fall wert", so Spahn.

