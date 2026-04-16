Generalbundesanwalt ermittelt vor allem gegen Islamisten

Generalbundesanwalt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesanwaltschaft konzentriert sich bei ihren Ermittlungen vor allem auf Islamismus und auslÃ¤ndischen Terrorismus. Das berichtet die "Welt" unter Berufung auf die Antwort von JustizstaatssekretÃ¤rin Anette Kramme auf eine Anfrage der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion. Gleichzeitig bleiben Ermittlungen gegen sogenannte ReichsbÃ¼rger auf hohem Niveau, wÃ¤hrend Verfahren wegen Sabotage und Spionage seit 2024 deutlich zunehmen. FÃ¤lle mit mutmaÃŸlich links- oder rechtsextremistischen TÃ¤tern werden vergleichsweise seltener in Karlsruhe gefÃ¼hrt.



Im Bereich der Spionage und Sabotage leitete der Generalbundesanwalt (GBA) 2024 insgesamt 16 Verfahren gegen 24 Beschuldigte ein, meist wegen Spionage fÃ¼r fremde Geheimdienste. 2025 kamen vier weitere hinzu. Derzeit bearbeitet die BehÃ¶rde 20 entsprechende Ermittlungsverfahren. "Der Anstieg seit 2024 ist besorgniserregend. Das zeigt, mit welchen Bedrohungen von auÃŸen wir konfrontiert sind", sagte die GrÃ¼nen-Innenexpertin Irene Mihalic der "Welt".



Im Bereich des islamistischen Terrorismus fÃ¼hrt der GBA aktuell 269 Verfahren gegen 347 Beschuldigte, Ã¼berwiegend wegen Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen. 2024 wurden 125 neue Verfahren eingeleitet, 2025 waren es 180. Viele FÃ¤lle betreffen Taten im Zusammenhang mit der Terrormiliz IS oder den Taliban in Syrien, Irak und Afghanistan.



Auch rechtsextremistische Strukturen stehen im Fokus. 2025 leitete der GBA neun neue Verfahren ein, insgesamt sind zwÃ¶lf Verfahren mit 35 Beschuldigten anhÃ¤ngig. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Ermittlungen gegen sogenannte ReichsbÃ¼rger: Nach drei Verfahren im Vorjahr wurden 2025 insgesamt 78 neue Verfahren eingeleitet. Im Zentrum steht dabei ein Netzwerk, dem ein geplanter gewaltsamer Umsturz und Angriffe auf Infrastruktur vorgeworfen werden.



Im Bereich Linksextremismus leitete der GBA 2025 zwei neue Verfahren gegen elf Beschuldigte ein, insgesamt laufen 28 Verfahren gegen 32 Beschuldigte. Ein Teil davon betrifft mutmaÃŸliche Taten der RAF aus frÃ¼heren Jahrzehnten. AnschlÃ¤ge auf kritische Infrastruktur werden hÃ¤ufig linksextremistischen TÃ¤tern zugerechnet, Verbindungen nach Russland sind laut Ermittlern jedoch nicht belegt.

