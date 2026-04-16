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Statistik: Weniger Elterngeldbezieher - konstanter VÃ¤teranteil

  • AFP - 16. April 2026, 09:04 Uhr
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Kind auf Schaukel
Bild: AFP

Die Zahl der Elterngeldbezieher ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. 2025 nahmen 1,61 Millionen Frauen und MÃ¤nner Elterngeld in Anspruch, das waren 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Die Zahl der Elterngeldbezieher ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. 2025 nahmen 1,61 Millionen Frauen und MÃ¤nner Elterngeld in Anspruch, das waren 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Grund dafÃ¼r ist der GeburtenrÃ¼ckgang in Deutschland. Im Vergleich zum Jahr 2021 bezogen sogar 13,9 Prozent weniger Eltern die Leistungen.

Der VÃ¤teranteil betrug im vergangenen Jahr 25,9 Prozent und war damit auf dem Niveau des Vorjahrs. Er lag 2015 bei 20,9 Prozent und war seitdem kontinuierlich gestiegen, bis es 2024 erstmals einen leichten RÃ¼ckgang zu verzeichnen gab. Mit 30,0 Prozent war der VÃ¤teranteil 2025 in Sachsen am hÃ¶chsten, gefolgt von Baden-WÃ¼rttemberg (28,0 Prozent) und Bayern (27,6 Prozent). Am niedrigsten war der VÃ¤teranteil 2025 mit 21,0 Prozent im Saarland.Â 

Gestiegen ist laut Statistik 2025 erneut der Anteil der Eltern, die die Inanspruchnahme von Elterngeld Plus planten. Dieser lag im vergangenen Jahr bei 40,3 Prozent und damit 3,6 Prozentpunkte hÃ¶her als 2024. Das 2016 eingefÃ¼hrte Elterngeld Plus fÃ¤llt monatlich niedriger aus, wird dafÃ¼r aber lÃ¤nger gezahlt. Arbeiten beide Elternteile parallel in Teilzeit, kÃ¶nnen mit dem Partnerschaftsbonus bis zu vier zusÃ¤tzliche Monate Elterngeld Plus in Anspruch genommen werden. Von dieser MÃ¶glichkeit machten 2025 allerdings nur 8,3 Prozent der Eltern Gebrauch.

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