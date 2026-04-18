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Presse: Fast 3000 verstrahlte Wildschweine wurden 2025 vernichtet

  • AFP - 18. April 2026, 14:16 Uhr
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Wildschweine sind vielfach radioaktiv belastet
Bild: AFP

Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ã¼berschreiten Wildschweine in mehreren BundeslÃ¤ndern die Grenzwerte fÃ¼r radioaktives CÃ¤sium-137. Im Jahr 2025 wurden deshalb insgesamt 2927 erlegte Wildschweine vernichtet.

Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ã¼berschreiten Wildschweine in mehreren BundeslÃ¤ndern laut "Bild"-Zeitung die Grenzwerte fÃ¼r radioaktives CÃ¤sium-137 und dÃ¼rfen deshalb nicht in den Handel gelangen. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 2927 erlegte Wildschweine wegen Ã¼berhÃ¶hter Strahlenbelastung vernichtet, wie die "Bild" am Samstag unter Berufung auf Zahlen des Bundesverwaltungsamtes berichtete.

Betroffen sind demnach Bayern, Baden-WÃ¼rttemberg, Rheinland-Pfalz, ThÃ¼ringen und Sachsen. Die meisten FÃ¤lle wurden in Bayern registriert. Die Zahl geht aber zurÃ¼ck: 2024 gab es bundesweit 3099 verstrahlte Wildschweine, 2022 sogar 7539. JÃ¤ger erhalten dem Bericht zufolge fÃ¼r das verstrahlte Wild vom Bundesverwaltungsamt Ausgleichszahlungen â€“Â 204,52 Euro fÃ¼r ausgewachsene Wildschweine und 102,26 Euro fÃ¼r Frischlinge.

Rehe sind nur noch selten betroffen. In Bayern wurden zuletzt 2023 vier Tiere mit einer Strahlenbelastung Ã¼ber dem Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm registriert, 2020 waren es 15.

CÃ¤sium-137 hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren. "Selbst gesammelte Pilze sowie Wild, das sich von Pflanzen und Pilzen aus dem Wald ernÃ¤hrt, kÃ¶nnen deswegen auch heute noch deutlich erhÃ¶hte CÃ¤sium-Werte aufweisen", sagte eine Sprecherin des Bundesamtes fÃ¼r Strahlenschutz der "Bild".Â 

Besser sieht es auf landwirtschaftlichen FlÃ¤chen aus. "In AckerbÃ¶den ist das CÃ¤sium an Tonminerale gebunden. Deswegen kÃ¶nnen die Pflanzen es nicht oder nur in sehr geringen Mengen Ã¼ber die Wurzeln aufnehmen", sagte die Sprecherin weiter.Lebensmittel aus der Landwirtschaft enthielten daher Ã¼berall in Deutschland so gut wie kein CÃ¤sium-137.

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