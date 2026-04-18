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Letzter Vermittlungsversuch bei Kampfjetprojekt FCAS gescheitert

  • dts - 18. April 2026, 12:12 Uhr
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Ein anderer Kampfjet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Paris/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim deutsch-franzÃ¶sischen Kampfflugzeugprojekt FCAS ist auch ein letzter Vermittlungsversuch gescheitert. Die Mediatoren haben keine Einigkeit erzielt, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf "mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen".

Es soll sogar zwei verschiedene Ergebnisberichte geben. Am Wochenende will sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterrichten lassen und bis Dienstag entscheiden, bevor er am Donnerstag und Freitag kommender Woche den franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron beim informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf Zypern trifft.

In dem Streit um die FÃ¼hrungsrolle bei dem Projekt hatten beide Seiten Ende MÃ¤rz den frÃ¼heren Chef des Panzerbauers KMW und den ehemaligen franzÃ¶sischen RÃ¼stungsmanager Laurent Collet-Billon beauftragt, noch einen LÃ¶sungsversuch zu unternehmen. Die franzÃ¶sische Seite soll dabei erneut mit einem Wahlsieg des Rassemblement National gedroht haben. Die franzÃ¶sischen Rechtspopulisten haben angekÃ¼ndigt, kooperative RÃ¼stungsprogramme zu beenden, falls sie an die Macht kommen sollten.

Auch soll Frankreich erneut mit einem Aus des gemeinsamen Panzerprojekts MGCS gedroht haben, falls FCAS nicht fortgefÃ¼hrt wird. In mit den Verhandlungen vertrauten Industriekreisen gibt es aber die BefÃ¼rchtung, dass sich Merz von Macron doch noch einmal umstimmen lÃ¤sst, das Projekt fortzusetzen.

Das wÃ¤re aber auch in den eigenen Reihen nicht gerne gesehen: "Jetzt muss die HÃ¤ngepartie endlich enden", sagte der fÃ¼r die Luftwaffe zustÃ¤ndige Berichterstatter der Unionsfraktion, Volker Mayer-Lay (CDU), dem "Handelsblatt". Durch die Mediation sei nun alles versucht worden. Wenn diese - wie zu erwarten sei - zu keinem positiven Ergebnis komme, sei das Projekt FCAS in dieser Form am Ende. "Es muss dann zÃ¼gig in Richtung Zwei-Fighter-LÃ¶sung eingegleist werden", fordert der CDU-Politiker. Das bedeutet, dass Deutschland und Frankreich getrennt jeweils ein eigenes Kampfflugzeug entwickeln.

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