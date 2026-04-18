Kampfjetprojekt FCAS: Offenbar letzter Vermittlungsversuch gescheitert

Das geplante deutsch-franzÃ¶sische Luftkampfsystem FCAS steht seit Monaten auf der Kippe - jetzt ist nach einem Zeitungsbericht auch ein letzter Vermittlungsversuch gescheitert. Die Mediatoren hÃ¤tten keine Einigkeit erzielt, berichtete das "Handelsblatt" am Samstag unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Kreise. Es soll Â demnach zwei verschiedene Ergebnisberichte geben.Â
Die AbkÃ¼rzung FCAS steht fÃ¼r Future Combat Air System. Zu diesem Luftkampfsystem der Zukunft sollten bisherigen Planungen zufolge neben einem gemeinsamen Kampfjet auch Drohnen und neue Kommunikationssysteme gehÃ¶ren. Es sollte ab den 2040er Jahren einsatzfÃ¤hig sein. Ein FÃ¼hrungsstreit zwischen den beteiligten Konzernen Dassault und Airbus verzÃ¶gert das Projekt seit Monaten.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das 100-Milliarden-Euro-Projekt, an dem auch Spanien beteiligt ist, im Februar erstmals offen in Frage gestellt. Dabei verwies er auf die unterschiedlichen Anforderungen an einen Kampfjet der neuen Generation. Zuletzt mehrten sich in Deutschland und Frankreich die Stimmen, die die Entwicklung zweier verschiedener Kampfjets fordern und die Zusammenarbeit auf Drohnen und weitere Komponenten beschrÃ¤nken wollen.Â
Im Streit um die FÃ¼hrungsrolle bei dem Projekt beauftragten beide Seiten Ende MÃ¤rz laut Medienberichten den frÃ¼heren Chef des Panzerbauers KMW, Frank Haun, und den ehemaligen franzÃ¶sischen RÃ¼stungsmanager Laurent Collet-Billon, noch einen LÃ¶sungsversuch zu unternehmen.Â
Die franzÃ¶sische Seite soll dabei erneut mit einem Wahlsieg des Rassemblement National bei der PrÃ¤sidentschaftswahl im kommenden Jahr gedroht haben, berichtete das "Handelsblatt". Die franzÃ¶sischen Rechtspopulisten haben angekÃ¼ndigt, kooperative RÃ¼stungsprogramme zu beenden, falls sie an die Macht kommen sollten. Auch soll Frankreich erneut mit einem Aus des gemeinsamen Panzerprojekts MGCS gedroht haben, falls FCAS nicht fortgefÃ¼hrt wird.Â
Noch am Wochenende wolle sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Ã¼ber das Ergebnis der Vermittlung unterrichten lassen und bis Dienstag entscheiden, berichtete das "Handelsblatt". Am Donnerstag und Freitag kommender Woche wird er den franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron beim informellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Zypern treffen.
"Jetzt muss die HÃ¤ngepartie endlich enden", sagte der fÃ¼r die Luftwaffe zustÃ¤ndige Berichterstatter der Unionsfraktion, Volker Mayer-Lay (CDU), dem "Handelsblatt". Durch die Mediation sei nun alles versucht worden. Wenn diese â€“ wie zu erwarten sei â€“ zu keinem positiven Ergebnis komme, sei das Projekt FCAS in dieser Form am Ende.
"Es muss dann zÃ¼gig in Richtung Zwei-Fighter-LÃ¶sung eingegleist werden", forderte der CDU-Politiker. Das bedeutet, dass Deutschland und Frankreich getrennt jeweils ein eigenes Kampfflugzeug entwickeln. Â Â
Politik
Kampfjetprojekt FCAS: Offenbar letzter Vermittlungsversuch gescheitert
- AFP - 18. April 2026, 12:57 Uhr
Das geplante deutsch-franzÃ¶sische Luftkampfsystem FCAS steht seit Monaten auf der Kippe - jetzt ist nach einem Zeitungsbericht auch ein letzter Vermittlungsversuch gescheitert.
Das geplante deutsch-franzÃ¶sische Luftkampfsystem FCAS steht seit Monaten auf der Kippe - jetzt ist nach einem Zeitungsbericht auch ein letzter Vermittlungsversuch gescheitert. Die Mediatoren hÃ¤tten keine Einigkeit erzielt, berichtete das "Handelsblatt" am Samstag unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Kreise. Es soll Â demnach zwei verschiedene Ergebnisberichte geben.Â
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