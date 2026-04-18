Mehr als 80.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag an mehreren Demonstrationen fÃ¼r eine schnellere Energiewende teilgenommen. In KÃ¶ln seien dafÃ¼r 30.000 Menschen auf die StraÃŸe gegangen, in Berlin 24.000, in Hamburg 15.000 und in MÃ¼nchen 12.000, teilte das BÃ¼ndnis von UmweltverbÃ¤nden mit, das zu den Demonstrationen aufgerufen hatte. Es wertete die Proteste als "riesigen Erfolg".Â
Die Demonstrationen seien zugleich ein "klares Signal" an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), erklÃ¤rte das BÃ¼ndnis. Sie mÃ¼sse ihren Kurs in der Energiepolitik Ã¤ndern. Reiche wird vorgeworfen, durch ihre GesetzesplÃ¤ne den Ã–kostrom-Ausbau abwÃ¼rgen zu wollen.Â
Angesichts rasant steigender Energiepreise infolge des Iran-Kriegs und der zunehmend gravierenden Folgen der Klimakrise entscheidet die UnabhÃ¤ngigkeit von fossilen Energien immer stÃ¤rker Ã¼ber Sicherheit und StabilitÃ¤t, wie das BÃ¼ndnis betonte. Entsprechend sei der Protest Ã¼ber die Klima- und Umweltbewegung hinausgegangen. Initiatoren der Demonstrationen waren unter anderem Greenpeace, WWF, Fridays for Future, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch und das Netzwerk Campact.Â
Politik
Veranstalter: Mehr als 80.000 Menschen bei Demonstrationen fÃ¼r Energiewende
- AFP - 18. April 2026, 14:49 Uhr
Mehr als 80.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag an mehreren Demonstrationen fÃ¼r eine schnellere Energiewende teilgenommen. Das BÃ¼ndnis, das dazu aufgerufen hatte, wertete die Proteste als 'riesigen Erfolg'.
Mehr als 80.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag an mehreren Demonstrationen fÃ¼r eine schnellere Energiewende teilgenommen. In KÃ¶ln seien dafÃ¼r 30.000 Menschen auf die StraÃŸe gegangen, in Berlin 24.000, in Hamburg 15.000 und in MÃ¼nchen 12.000, teilte das BÃ¼ndnis von UmweltverbÃ¤nden mit, das zu den Demonstrationen aufgerufen hatte. Es wertete die Proteste als "riesigen Erfolg".Â
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