Wirtschaft

Handwerk fordert Streichung der 1.000-Euro-PrÃ¤mie

  • dts - 18. April 2026, 13:44 Uhr
Bild vergrößern: Handwerk fordert Streichung der 1.000-Euro-PrÃ¤mie
Fliesenleger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der scharfen Kritik aus der Wirtschaft fordert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) die Bundesregierung auf, die PlÃ¤ne fÃ¼r eine EntlastungsprÃ¤mie Ã¼ber 1.000 Euro je Arbeitnehmer sofort wieder zu stoppen.

Der "Bild-Zeitung" sagte ZDH-PrÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich, es wÃ¤re gut, "der Staat wÃ¼rde diese unredliche Idee schnellstens wieder einkassieren und durch einen anderen Vorschlag ersetzen". Ziel mÃ¼ssten MaÃŸnahmen sein, die "endlich Entlastung fÃ¼r LeistungstrÃ¤ger bringen".

Dittrich beklagte: "Diese PrÃ¤mie ist sozial ungerecht und wirtschaftspolitisch falsch. Der Staat wÃ¤lzt damit nicht nur die Verantwortung auf die ohnehin stark belasteten Betriebe ab. Sie ist auch dazu geeignet, den sozialen Zusammenhalt in unserem Land zu beeintrÃ¤chtigen. Das ist das letzte, was wir jetzt brauchen."

Es gehe nicht darum, ob man die 1.000 Euro zahlen wolle, sondern ob man zahlen kÃ¶nne. "Viele Handwerksbetriebe stehen unverschuldet mit dem RÃ¼cken zur Wand, obwohl sie fleiÃŸig und innovativ arbeiten. Wie schwierig die aktuelle Lage ist, sieht man auch an den Absagen von Vertretern der Ã¶ffentlichen Hand wegen fehlender FinanzierungsmÃ¶glichkeiten. Es droht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen denen, die zahlen, und denen, die es einfach nicht kÃ¶nnen. Das produziert EnttÃ¤uschungen bei BeschÃ¤ftigten und Frustration bei Betriebsinhabern. Das sehen wir auch an der zunehmend aufgeheizten Debattenlage."

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