Neuer Schusswaffenangriff in TÃ¼rkei: 14-JÃ¤hriger tÃ¶tet neun Menschen in Schule

EinsatzkrÃ¤fte am Angriffsort

Beim zweiten Schusswaffenangriff an einer Schule in der TÃ¼rkei in zwei Tagen hat ein SchÃ¼ler mindestens neun Menschen getÃ¶tet. 13 weitere Menschen wurden bei dem Angriff in der sÃ¼dtÃ¼rkischen Stadt Kahramanmaras verletzt.

Die TÃ¼rkei ist zum zweiten Mal in zwei Tagen von einem blutigen Schusswaffenangriff auf eine Schule erschÃ¼ttert worden. Ein 14-JÃ¤hriger erschoss am Mittwoch in der sÃ¼dtÃ¼rkischen Stadt Kahramanmaras mindestens acht SchÃ¼ler und einen Lehrer, wie Innenminister Mustafa Ciftci vor Ort sagte. 13 weitere Menschen wurden verletzt. Der Angreifer erschoss sich schlieÃŸlich selbst. Auf seinem Whatsapp-Profil hatte er Bezug genommen auf den US-AttentÃ¤ter Elliot Rodger.



Der SchÃ¼ler habe am Mittwoch in Kahramanmaras, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, mehrere Schusswaffen im Rucksack mit in die Schule gebracht, erklÃ¤rte Gouverneur MÃ¼kerrem ÃœnlÃ¼er. "Er ist in zwei Klassenzimmer eingedrungen und hat wahllos das Feuer erÃ¶ffnet." Die Waffen gehÃ¶rten demnach vermutlich dem Vater des TÃ¤ters, einem ehemaligen Polizisten.



Nach der Tat habe sich der Angreifer selbst erschossen, sagte der Gouverneur. Es sei aber noch unklar, ob es sich dabei um einen Suizid gehandelt habe, "oder ob das im Chaos passiert" sei. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden die Mutter und der Vater des Angreifers, ein ehemaliger Inspektor der stÃ¤dtischen Polizei von Kahramanmaras, festgenommen.



Auf seinem Whatsapp-Profil nutzte der TÃ¤ter nach Polizeiangaben ein Bild, das auf den US-BÃ¼rger Elliot Rodger anspielt. Dieser hatte 2014 im US-Bundesstaat Kalifornien sechs Menschen und anschlieÃŸend sich selbst getÃ¶tet, nachdem er zuvor Frust Ã¼ber seine JungfrÃ¤ulichkeit und Ã¼ber eine ZurÃ¼ckweisung durch Frauen geÃ¤uÃŸert hatte.



Nach Angaben von Innenminister Ciftci wurden sechs der bei dem Angriff auf die Schule in Kahramanmaras Verletzten auf der Intensivstation behandelt, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Der Angriff trug sich den BehÃ¶rden zufolge gegen 13.30 Uhr Ortszeit zu, in den betroffenen Klassenzimmern waren SchÃ¼ler im Alter von etwa zehn Jahren. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.



In einem Video, das eine Anwohnerin von einem NachbargebÃ¤ude der Schule aufnahm und das von AFP verifiziert wurde, ist zu sehen, wie SchÃ¼ler aus einem Fenster in der ersten Etage der Schule springen, wÃ¤hrend Dutzende andere Ã¼ber den Hof rennen. WÃ¤hrend der anderthalbminÃ¼tigen Aufnahme sind Schreie sowie etwa 15 SchÃ¼sse zu hÃ¶ren.



Auch Zeugen sprachen gegenÃ¼ber Ã¶rtlichen Medien von zahlreichen SchÃ¼ssen. Von der Nachrichtenagentur IHA verbreitete Aufnahmen zeigten, wie ein zugedeckter KÃ¶rper in einem Krankenwagen weggebracht wurde. Vor dem GebÃ¤ude standen weitere Krankenwagen bereit, an der Schule waren weinende Eltern zu sehen.Â



"Mein Kind wurde Zeuge der Szene", sagte Ã–mer Erdag der Nachrichtenagentur AFP. "Er hat gesagt: 'Papa, mein Freund wurde verletzt'. Die anderen Kinder hat er nicht gesehen. Es gab drinnen viel Blut."



Der tÃ¼rkische PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan sprach im Kurzbotschaftendienst X von einem "tragischen Angriff". Die TÃ¼rkei trauere. Erdogan versprach umfassende AufklÃ¤rung.Â



ParlamentsprÃ¤sident Numan Kurtulmus erklÃ¤rte: "Unser Herz blutet. Wir sprechen der ganzen Nation unser Beileid aus." Die Schulen in der Provinz Kahramanmaras werden am Donnerstag und Freitag geschlossen bleiben.



Erst am Dienstag hatte ein junger Mann an seiner ehemaligen Schule in der sÃ¼dÃ¶stlichen Provinz Sanliurfa mit einer Schusswaffe 16 Menschen verletzt und sich anschlieÃŸend das Leben genommen. Bei den Verletzten handelte es sich nach Angaben des Innenministerium um zehn SchÃ¼ler, vier Lehrer, einen Polizisten und einen Kantinenmitarbeiter. Neun der Verletzten wurden am Mittwoch noch im Krankenhaus behandelt, wie Staatschef Erdogan vor dem erneuten Schusswaffenangriff mitgeteilt hatte.



Derartige Schusswaffenangriffe kommen in der TÃ¼rkei relativ selten vor. Im Mai 2023 hatte ein verwiesener SchÃ¼ler an seiner frÃ¼heren Schule den 74-jÃ¤hrigen Direktor erschossen. Nach seiner Flucht wurde der Angreifer festgenommen. Die Gewalttat lÃ¶ste landesweit Diskussionen aus. Tausende Lehrer demonstrierten in Istanbul fÃ¼r bessere Sicherheitsvorkehrungen an Schulen.



In der TÃ¼rkei gelten strenge Waffengesetze. Der Besitz einer Schusswaffe erfordert eine Registrierung und einen Waffenschein inklusive einem Nachweis der psychologischen Eignung sowie eine ÃœberprÃ¼fung auf mÃ¶gliche Vorstrafen. Auf illegalen Waffenbesitz stehen strenge Strafen. Laut den SchÃ¤tzungen einer tÃ¼rkischen Stiftung sind in der TÃ¼rkei allerdings dennoch zahlreiche Schusswaffen im Umlauf, die meisten davon illegal.Â