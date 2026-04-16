EuropÃ¤ischer Gerichtshof urteilt Ã¼ber auslaufendes bayerisches Familiengeld

Mutter und Neugeborenes

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof entscheidet Ã¼ber das auslaufende bayerische Familiengeld. Die EU-Kommission verklagte Deutschland im Jahr 2024. Sie bemÃ¤ngelt, dass bestimmte Arbeitnehmer aus anderen EU-LÃ¤ndern diskriminiert wurden.

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Donnerstag (09.30 Uhr) Ã¼ber das auslaufende bayerische Familiengeld. Die EU-Kommission verklagte Deutschland im Jahr 2024. Sie bemÃ¤ngelt, dass bestimmte Arbeitnehmer aus anderen EU-LÃ¤ndern diskriminiert wurden. Die vom Freistaat gezahlten Leistungen waren geringer, wenn die Kinder in einem Land mit niedrigeren Lebenshaltungskosten lebten. (Az. C-642/24)



Inzwischen ist das bayerische Familiengeld abgeschafft. Es wird nur noch fÃ¼r Kinder gezahlt, die vor 2025 geboren wurden und hÃ¶chstens 36 Monate alt sind. In einem Ã¤hnlichen Fall entschied der EuGH 2022, dass EU-Staaten Kindergeld und andere Familienleistungen einheitlich gewÃ¤hren mÃ¼ssen. Damals ging es um Regelungen aus Ã–sterreich.