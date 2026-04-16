Brennpunkte

EuropÃ¤ischer Gerichtshof urteilt Ã¼ber auslaufendes bayerisches Familiengeld

  • AFP - 16. April 2026, 04:09 Uhr
Bild vergrößern: EuropÃ¤ischer Gerichtshof urteilt Ã¼ber auslaufendes bayerisches Familiengeld
Mutter und Neugeborenes
Bild: AFP

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof entscheidet Ã¼ber das auslaufende bayerische Familiengeld. Die EU-Kommission verklagte Deutschland im Jahr 2024. Sie bemÃ¤ngelt, dass bestimmte Arbeitnehmer aus anderen EU-LÃ¤ndern diskriminiert wurden.

Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Donnerstag (09.30 Uhr) Ã¼ber das auslaufende bayerische Familiengeld. Die EU-Kommission verklagte Deutschland im Jahr 2024. Sie bemÃ¤ngelt, dass bestimmte Arbeitnehmer aus anderen EU-LÃ¤ndern diskriminiert wurden. Die vom Freistaat gezahlten Leistungen waren geringer, wenn die Kinder in einem Land mit niedrigeren Lebenshaltungskosten lebten. (Az. C-642/24)

Inzwischen ist das bayerische Familiengeld abgeschafft. Es wird nur noch fÃ¼r Kinder gezahlt, die vor 2025 geboren wurden und hÃ¶chstens 36 Monate alt sind. In einem Ã¤hnlichen Fall entschied der EuGH 2022, dass EU-Staaten Kindergeld und andere Familienleistungen einheitlich gewÃ¤hren mÃ¼ssen. Damals ging es um Regelungen aus Ã–sterreich.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GroÃŸbrand wÃ¼tet in australischer Ã–lraffinerie
    GroÃŸbrand wÃ¼tet in australischer Ã–lraffinerie

    In einer Ã–lraffinerie in Australien ist ein GroÃŸbrand ausgebrochen. AuslÃ¶ser des Feuers war ein Gasleck, wie die Feuerwehr im Bundesstaat Victoria am Donnerstag mitteilte. Die

    Mehr
    Australien plant ErhÃ¶hung seiner Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des BIP
    Australien plant ErhÃ¶hung seiner Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des BIP

    Australien will seine Verteidigungsausgaben deutlich erhÃ¶hen. Bis 2033 sollen sie auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen, wie die Regierung in Canberra am

    Mehr
    Sudan-Konferenz: GrÃ¼ne wollen mehr Druck auf Konfliktparteien
    Sudan-Konferenz: GrÃ¼ne wollen mehr Druck auf Konfliktparteien

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Rahmen der Sudan-Konferenz in Berlin fordert die Berichterstatterin der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion fÃ¼r den Sudan, Luise Amtsberg,

    Mehr
    Kabinenpersonal und Piloten der Lufthansa streiken
    Kabinenpersonal und Piloten der Lufthansa streiken
    Ticketmaster-Mutterunternehmen wegen illegaler Monopolbildung verurteilt
    Ticketmaster-Mutterunternehmen wegen illegaler Monopolbildung verurteilt
    Merz unterstreicht Bedeutung der Lufthansa und des Luftverkehrs fÃ¼r Deutschland
    Merz unterstreicht Bedeutung der Lufthansa und des Luftverkehrs fÃ¼r Deutschland
    Streit um Chefposten bei US-Zentralbank geht weiter - Trump will Powell
    Streit um Chefposten bei US-Zentralbank geht weiter - Trump will Powell "feuern"
    Bundestag bringt Tankrabatt auf den Weg - Aktuelle Stunde zur Ungarn-Wahl
    Bundestag bringt Tankrabatt auf den Weg - Aktuelle Stunde zur Ungarn-Wahl
    EntlastungsprÃ¤mie: Arbeitgeber dÃ¤mpfen Erwartungen
    EntlastungsprÃ¤mie: Arbeitgeber dÃ¤mpfen Erwartungen
    GrÃ¼nderverband erwartet GeschÃ¤ftsaufgaben wegen Gesundheitsreform
    GrÃ¼nderverband erwartet GeschÃ¤ftsaufgaben wegen Gesundheitsreform
    Bartsch will Debatte um Verbeamtungen
    Bartsch will Debatte um Verbeamtungen
    SPD kritisiert PlÃ¤ne fÃ¼r Gesundheitsreform fÃ¼r
    SPD kritisiert PlÃ¤ne fÃ¼r Gesundheitsreform fÃ¼r "Schieflage"
    FC Bayern zieht ins Halbfinale der Champions League ein
    FC Bayern zieht ins Halbfinale der Champions League ein

    Top Meldungen

    Papier: EU-Kommission rÃ¤t von Steuersenkungen fÃ¼r Ã–l und Gas ab
    Papier: EU-Kommission rÃ¤t von Steuersenkungen fÃ¼r Ã–l und Gas ab

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will im Kampf gegen die Folgen der Energiekrise den Verbrauch von Ã–l und Gas reduzieren und die Strompreise drÃ¼cken. Das

    Mehr
    USA werden Sanktionslockerung fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern
    USA werden Sanktionslockerung fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern

    Die USA werden im Zuge des Iran-Kriegs beschlossene Sanktionslockerungen fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern. "Wir werden die Generallizenz fÃ¼r russisches Ã–l nicht

    Mehr
    Ã–konom rÃ¤t zu Zwei-Prozent-Steuer auf hohe Millionen-VermÃ¶gen
    Ã–konom rÃ¤t zu Zwei-Prozent-Steuer auf hohe Millionen-VermÃ¶gen

    Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der franzÃ¶sische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman hat eine jÃ¤hrliche Mindeststeuer von zwei Prozent auf NettovermÃ¶gen von mehr als 100

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts