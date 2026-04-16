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Bundestag bringt Tankrabatt auf den Weg - Aktuelle Stunde zur Ungarn-Wahl

  • AFP - 16. April 2026, 04:10 Uhr
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Bundestags-Plenum
Bild: AFP

Der Bundestag bringt am Donnerstag die PlÃ¤ne der Regierung fÃ¼r die Senkung der MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel auf den Weg. Sie soll ab dem 1. Mai fÃ¼r zwei Monate um jeweils rund 17 Cent je Liter gesenkt werden.

Der Bundestag bringt am Donnerstag die PlÃ¤ne der Regierungskoalition fÃ¼r eine Entlastung wegen der stark gestiegenen Spritpreise auf den Weg. Die Abgeordneten befassen sich in erster Lesung (ab 09.00 Uhr) mit einem Gesetzentwurf von Union und SPD, der eine auf zwei Monate begrenzte Senkung der MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent je Liter vorsieht. Der Tankrabatt soll demnach ab dem 1. Mai bis Ende Juni gelten.

Die AfD fordert in einem eigenen Antrag die ErhÃ¶hung der Entfernungspauschale fÃ¼r berufstÃ¤tige Pendler bei Nutzung des Autos auf 50 Cent je Kilometer. Wer zu FuÃŸ zur Arbeit geht, soll dies hingegen nicht mehr steuerlich absetzen kÃ¶nnen. Auf Antrag der Regierungsfraktionen Union und SPD berÃ¤t das Parlament am Nachmittag (14.05 Uhr) dann in einer Aktuellen Stunde Ã¼ber die Wahl in Ungarn, bei der die Partei des langjÃ¤hrigen Regierungschefs Viktor Orban abgewÃ¤hlt wurde. DarÃ¼ber hinaus befasst sich das Parlament mit der Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung.

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