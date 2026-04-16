Anzeichen fÃ¼r zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran verdichten sich

Passanten in Teheran

Nach dem Scheitern einer ersten Runde von FriedensgesprÃ¤chen mit dem Iran in Pakistan erwÃ¤gt die US-Regierung eine zweite Verhandlungsrunde. 'Es gibt diese Diskussionen', sagte Trump-Sprecherin Karoline Leavitt.

Nach dem Scheitern einer ersten Runde von FriedensgesprÃ¤chen verdichten dich die Anzeichen fÃ¼r eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran. "Es gibt diese Diskussionen", sagte die Sprecherin von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Karoline Leavitt, am Mittwoch Ã¼ber die MÃ¶glichkeit neuer GesprÃ¤che. Die US-Regierung sei guter Dinge, dass es zu einem "Deal" kommen kÃ¶nne. Der Iran drohte mit einer Ausweitung der Seeblockade auf das Rote Meer, zeigte sich aber zugleich offen fÃ¼r weitere Verhandlungen.Â



Eine zweite GesprÃ¤chsrunde wÃ¼rde "sehr wahrscheinlich" wieder in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden, sagte Leavitt. Pakistan setzte derweil seine VermittlungsbemÃ¼hungen fort. Eine vom pakistanischen Armeechef Asim Munir angefÃ¼hrte Delegation wurde am Mittwoch in Teheran vom iranischen AuÃŸenminister Abbas Araghtschi empfangen.Â



Bei dem Treffen sollte laut iranischem Staatsfernsehen eine neue Botschaft der USA Ã¼berbracht und die MÃ¶glichkeit einer zweiten Verhandlungsrunde erÃ¶rtert werden. Nach Angaben des Sprechers des iranischen AuÃŸenministeriums, Esmail Baghai, wurden bereits in den vergangenen Tagen "via Pakistan mehrere Nachrichten (mit den USA) ausgetauscht".Â



Die USA und der Iran hatten sich vor einer Woche auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause verstÃ¤ndigt. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung Ã¼ber ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden, der Ende Februar mit den US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen hatte.Â



Eine erste Runde von Verhandlungen zwischen Vertretern des Iran und der USA war am Wochenende in Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Wichtigster Streitpunkt war das iranische Atomprogramm. Trump verhÃ¤ngte daraufhin eine Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus.



Irans Armeekommandeur Ali Abdollahi drohte laut dem Staatsfernsehen, falls die USA ihre am Montag begonnene Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus fortsetzten, wÃ¼rden die iranischen StreitkrÃ¤fte "keinerlei Exporte oder Importe durch den Persischen Golf, den Golf von Oman und das Rote Meer zulassen".



Der MilitÃ¤rberater von Irans oberstem FÃ¼hrer Modschtaba Chamenei, Mohsen Resai, drohte zudem mit Angriffen auf US-Schiffe in der StraÃŸe von Hormus. "Ihre Schiffe werden von unseren ersten Raketen versenkt werden und stellen eine groÃŸe Gefahr fÃ¼r das US-MilitÃ¤r dar", sagte Resai im Staatsfernsehen. "Sie kÃ¶nnen definitiv unseren Raketen ausgesetzt werden, und wir kÃ¶nnen sie zerstÃ¶ren."



Das US-MilitÃ¤r erklÃ¤rte, es habe in den ersten zwei Tagen seiner Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus zehn Schiffe abgefangen. Es habe kein Schiff die Blockade durchbrochen, betonte das fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Central Command (Centcom) am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst X.Â



Allerdings scheint dies im Widerspruch zu Schifffahrts-Trackingdaten zu stehen. Demnach durchfuhren am Dienstag mindestens drei aus iranischen HÃ¤fen ausgelaufene Schiffe die StraÃŸe von Hormus. Laut dem Schifffahrts-Analyseunternehmen Kpler passierten mindestens sieben in Verbindung zum Iran stehende Schiffe die Meerenge, seitdem die Blockade am Montag in Kraft getreten ist.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, bereits de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.



Die Hoffnung auf eine VerhandlungslÃ¶sung zwischen den USA und dem Iran lieÃŸ die Aktienkurse an der Wall Street am Mittwoch steigen, wÃ¤hrend der RohÃ¶lpreis sank.