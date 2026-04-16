Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hÃ¤lt die geplante Senkung der Energiesteuer fÃ¼r unzureichend. "Wenn die Kraftstoffpreise weiter so hoch bleiben wie jetzt, brauchen wir eine LÃ¶sung, die Ã¼ber eine auf zwei Monate begrenzte geringfÃ¼gige Steuersenkung beim Tanken hinausgeht", sagte Werneke Politico. "NÃ¶tig wÃ¤re eine Begrenzung der Gewinnmarge der MineralÃ¶lkonzerne wie in Belgien oder Luxemburg. Aber Union und SPD trauen sich da offenbar nicht ran", so der Gewerkschaftschef.
Werneke fordert eine Aufstockung der Pendlerpauschale um 17 Cent auf insgesamt 50 Cent pro Kilometer. Diese solle mit der Lohnsteuer verrechnet und jÃ¤hrlich ausgezahlt werden. "Nach unseren Vorstellungen wÃ¼rde eine Pendlerin mit 40.000 Euro Jahresbrutto und einem tÃ¤glichen Arbeitsweg von 33 Kilometern um gut 450 Euro jÃ¤hrlich entlastet, ein Geringverdiener wÃ¼rde mehr als 1.200 Euro erhalten", erklÃ¤rte Werneke.
Der Verdi-Vorsitzende kÃ¼ndigt zudem an, in kÃ¼nftigen Tarifverhandlungen einen Inflationsausgleich einzufordern. "Wir mÃ¼ssen davon ausgehen, dass sich die Inflation in weitere Waren und GÃ¼ter hineinfrisst - von den Kraftstoffen Ã¼ber die Transportkosten bis hin zu den Lebensmittelpreisen", so Werneke. "Wenn die Inflation deutlich steigt, dann werden wir das in den anstehenden Tarifrunden aufrufen."
Wirtschaft
Verdi fordert weitere MaÃŸnahmen gegen steigende Spritpreise
- dts - 16. April 2026, 06:59 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hÃ¤lt die geplante Senkung der Energiesteuer fÃ¼r unzureichend. "Wenn die Kraftstoffpreise weiter so hoch bleiben wie jetzt, brauchen wir eine LÃ¶sung, die Ã¼ber eine auf zwei Monate begrenzte geringfÃ¼gige Steuersenkung beim Tanken hinausgeht", sagte Werneke Politico. "NÃ¶tig wÃ¤re eine Begrenzung der Gewinnmarge der MineralÃ¶lkonzerne wie in Belgien oder Luxemburg. Aber Union und SPD trauen sich da offenbar nicht ran", so der Gewerkschaftschef.
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