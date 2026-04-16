Kabinenpersonal und Piloten der Lufthansa streiken

Passagier auf dem Flughafen Frankfurt am Mittwoch

Deutschlands grÃ¶ÃŸte Fluggesellschaft Lufthansa wird am Donnerstag den vierten Tag in Folge bestreikt. Sowohl das Kabinenpersonal als auch die Piloten der Airline sind zum Arbeitskampf aufgerufen.

Deutschlands grÃ¶ÃŸte Fluggesellschaft Lufthansa wird am Donnerstag den vierten Tag in Folge bestreikt. Sowohl das Kabinenpersonal als auch die Pilotinnen und Piloten der Airline wollen die Arbeit niederlegen. Die Pilotengewerkschaft VC hatte bereits am Montag und Dienstag zum Arbeitskampf aufgerufen, am Donnerstag und Freitag soll nun erneut gestreikt werden. Das Kabinenpersonal begann seinen zweitÃ¤gigen Streik am Mittwoch. Hunderte FlÃ¼ge tÃ¤glich fallen aus.



Die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO) bestreikt alle AbflÃ¼ge der Kernmarke Lufthansa von den Drehkreuzen Frankfurt am Main und MÃ¼nchen sowie AbflÃ¼ge der Tochter Cityline. Sie will Druck im Streit um einen neuen Manteltarifvertrag machen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit will am Donnerstag neben der Kernmarke Lufthansa und der Cityline auch die Lufthansa-Tochter Eurowings bestreiken. Hier geht es um den Streit Ã¼ber die betriebliche Altersversorgung der Piloten.