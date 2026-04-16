MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung fÃ¼r Ehepartner warnt der Verband der GrÃ¼nder und SelbststÃ¤ndigen Deutschland (VGSD) vor einer Welle von GeschÃ¤ftsaufgaben und einem RÃ¼ckzug in das Angestelltendasein. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der nebenberuflich SelbststÃ¤ndigen und der entsprechenden GrÃ¼ndungen deutlich abnimmt", sagte der Vorstandsvorsitzende des VGSD, Andreas Lutz, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Donnerstagausgabe).
Hintergrund ist das Vorhaben der Bundesregierung, zur Sanierung der Krankenkassen die beitragsfreie Familienversicherung fÃ¼r Ehepartner weitgehend zu streichen, wovon insbesondere auch SelbststÃ¤ndige betroffen wÃ¤ren, die weniger als 565 Euro im Monat verdienen. Lutz befÃ¼rchtet, dass viele Betroffene ihre berufliche UnabhÃ¤ngigkeit aufgeben mÃ¼ssen, um die Kostenlast zu bewÃ¤ltigen. Viele stÃ¼nden dann vor der Wahl, entweder den Traum vom eigenen Business aufzugeben und in einen abhÃ¤ngigen Midijob zu flÃ¼chten oder die SelbststÃ¤ndigkeit massiv auszubauen, was oft mit familiÃ¤ren Verpflichtungen kollidieren wÃ¼rde, sagte er.
"SelbststÃ¤ndige zahlen als freiwillig Versicherte rund 240 Euro Mindestbeitrag nur fÃ¼r die Kranken- und Pflegeversicherung. Bei 650 Euro Gewinn blieben ihnen nach Abzug der Krankenversicherung 410 Euro, nach Abzug der einkommensabhÃ¤ngigen Rentenversicherung dann noch 290 Euro netto", rechnet der VGSD-Vorstand vor. Angestellte in einem vergleichbaren Midijob wÃ¼rden nach Abzug der Sozialabgaben hingegen Ã¼ber rund 633 Euro verfÃ¼gen.
Um diese soziale Schieflage zu verhindern, drÃ¤ngt der Verband auf eine grundlegende Reform der Beitragslogik. "Wenn die Familienversicherung fÃ¤llt, muss im Gegenzug eine faire, einkommensabhÃ¤ngige Beitragsbemessung eingefÃ¼hrt werden", forderte Lutz.
Finanzen
GrÃ¼nderverband erwartet GeschÃ¤ftsaufgaben wegen Gesundheitsreform
- dts - 16. April 2026
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung fÃ¼r Ehepartner warnt der Verband der GrÃ¼nder und SelbststÃ¤ndigen Deutschland (VGSD) vor einer Welle von GeschÃ¤ftsaufgaben und einem RÃ¼ckzug in das Angestelltendasein. "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der nebenberuflich SelbststÃ¤ndigen und der entsprechenden GrÃ¼ndungen deutlich abnimmt", sagte der Vorstandsvorsitzende des VGSD, Andreas Lutz, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Donnerstagausgabe).
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