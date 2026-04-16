SPD kritisiert PlÃ¤ne fÃ¼r Gesundheitsreform fÃ¼r "Schieflage"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD gibt es erheblichen Widerstand gegen die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung.
Die VorschlÃ¤ge der Kommission machten deutlich, wie groÃŸ der Reformbedarf in der gesetzlichen Krankenversicherung sei, sagte Tim KlÃ¼ssendorf, SPD-GeneralsekretÃ¤r, dem "Stern". "FÃ¼r uns ist aber zugleich klar: Eine nachhaltige Stabilisierung der finanziellen Situation darf auf keinen Fall einseitig zulasten der Versicherten gehen." VorschlÃ¤ge, die zusÃ¤tzliche Belastungen fÃ¼r Patienten bedeuten, mÃ¼ssten sie deshalb "sehr kritisch prÃ¼fen".
Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt stellt sich grundsÃ¤tzlich gegen weitere Belastungen fÃ¼r Versicherte. Deutschland habe eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt bei mittelmÃ¤ÃŸiger QualitÃ¤t, sagte sie dem "Stern". Diese schlechte Effizienz hÃ¤tten die Versicherten und ihre Arbeitgeber mit steigenden ZusatzbeitrÃ¤gen in MilliardenhÃ¶he bezahlt. "Sie dÃ¼rfen nicht weiter durch steigende BeitrÃ¤ge, zusÃ¤tzliche Zahlungen oder LeistungskÃ¼rzungen belastet werden."
Die VorschlÃ¤ge der Kommission ermÃ¶glichten auch andere Finanzierungen und zusÃ¤tzlich wÃ¼rden ihrer Ansicht nach die groÃŸen Strukturreformen helfen, zusÃ¤tzliche Einsparungen zu generieren, etwa die Krankenhausreform, Notfallreform und PrimÃ¤rversorgung sowie eine schnelle Digitalisierung. GrundsÃ¤tzlich attestiert Schmidt dem von Warken vorgestellten Paket eine "Schieflage".
Im Kern gebe es in der gesetzlichen Krankenversicherung vor allem ein Problem bei den Ausgaben, sagte KlÃ¼ssendorf. Daher sei es entscheidend, die Ausgabendynamik zu begrenzen und strukturelle Verbesserungen in der Versorgung zu erreichen. "Daran muss sich jede einzelne MaÃŸnahme messen lassen. Das sind die MaÃŸstÃ¤be fÃ¼r die weiteren Beratungen." Das Ziel sei eine LÃ¶sung, die "finanziell trÃ¤gt und von den Versicherten als gerecht empfunden wird".
Finanzen
SPD kritisiert PlÃ¤ne fÃ¼r Gesundheitsreform fÃ¼r "Schieflage"
- dts - 16. April 2026, 00:01 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD gibt es erheblichen Widerstand gegen die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung.
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