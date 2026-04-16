Finanzen

SPD kritisiert PlÃ¤ne fÃ¼r Gesundheitsreform fÃ¼r "Schieflage"

  • dts - 16. April 2026, 00:01 Uhr
Bild vergrößern: SPD kritisiert PlÃ¤ne fÃ¼r Gesundheitsreform fÃ¼r Schieflage
Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD gibt es erheblichen Widerstand gegen die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung.

Die VorschlÃ¤ge der Kommission machten deutlich, wie groÃŸ der Reformbedarf in der gesetzlichen Krankenversicherung sei, sagte Tim KlÃ¼ssendorf, SPD-GeneralsekretÃ¤r, dem "Stern". "FÃ¼r uns ist aber zugleich klar: Eine nachhaltige Stabilisierung der finanziellen Situation darf auf keinen Fall einseitig zulasten der Versicherten gehen." VorschlÃ¤ge, die zusÃ¤tzliche Belastungen fÃ¼r Patienten bedeuten, mÃ¼ssten sie deshalb "sehr kritisch prÃ¼fen".

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt stellt sich grundsÃ¤tzlich gegen weitere Belastungen fÃ¼r Versicherte. Deutschland habe eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt bei mittelmÃ¤ÃŸiger QualitÃ¤t, sagte sie dem "Stern". Diese schlechte Effizienz hÃ¤tten die Versicherten und ihre Arbeitgeber mit steigenden ZusatzbeitrÃ¤gen in MilliardenhÃ¶he bezahlt. "Sie dÃ¼rfen nicht weiter durch steigende BeitrÃ¤ge, zusÃ¤tzliche Zahlungen oder LeistungskÃ¼rzungen belastet werden."

Die VorschlÃ¤ge der Kommission ermÃ¶glichten auch andere Finanzierungen und zusÃ¤tzlich wÃ¼rden ihrer Ansicht nach die groÃŸen Strukturreformen helfen, zusÃ¤tzliche Einsparungen zu generieren, etwa die Krankenhausreform, Notfallreform und PrimÃ¤rversorgung sowie eine schnelle Digitalisierung. GrundsÃ¤tzlich attestiert Schmidt dem von Warken vorgestellten Paket eine "Schieflage".

Im Kern gebe es in der gesetzlichen Krankenversicherung vor allem ein Problem bei den Ausgaben, sagte KlÃ¼ssendorf. Daher sei es entscheidend, die Ausgabendynamik zu begrenzen und strukturelle Verbesserungen in der Versorgung zu erreichen. "Daran muss sich jede einzelne MaÃŸnahme messen lassen. Das sind die MaÃŸstÃ¤be fÃ¼r die weiteren Beratungen." Das Ziel sei eine LÃ¶sung, die "finanziell trÃ¤gt und von den Versicherten als gerecht empfunden wird".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bartsch will Debatte um Verbeamtungen
    Bartsch will Debatte um Verbeamtungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der geplanten hÃ¶heren Besoldung von Beamten des Bundes fordert die Linke eine generelle Debatte um Verbeamtungen. Man mÃ¼sse "die

    Mehr
    Papier: EU-Kommission rÃ¤t von Steuersenkungen fÃ¼r Ã–l und Gas ab
    Papier: EU-Kommission rÃ¤t von Steuersenkungen fÃ¼r Ã–l und Gas ab

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will im Kampf gegen die Folgen der Energiekrise den Verbrauch von Ã–l und Gas reduzieren und die Strompreise drÃ¼cken. Das

    Mehr
    Ã–konom rÃ¤t zu Zwei-Prozent-Steuer auf hohe Millionen-VermÃ¶gen
    Ã–konom rÃ¤t zu Zwei-Prozent-Steuer auf hohe Millionen-VermÃ¶gen

    Paris (dts Nachrichtenagentur) - Der franzÃ¶sische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Zucman hat eine jÃ¤hrliche Mindeststeuer von zwei Prozent auf NettovermÃ¶gen von mehr als 100

    Mehr
    Merz unterstreicht Bedeutung der Lufthansa und des Luftverkehrs fÃ¼r Deutschland
    Merz unterstreicht Bedeutung der Lufthansa und des Luftverkehrs fÃ¼r Deutschland
    Streit um Chefposten bei US-Zentralbank geht weiter - Trump will Powell
    Streit um Chefposten bei US-Zentralbank geht weiter - Trump will Powell "feuern"
    FÃ¶rderprogramm fÃ¼r mehr LadesÃ¤ulen an MehrfamilienhÃ¤usern gestartet
    FÃ¶rderprogramm fÃ¼r mehr LadesÃ¤ulen an MehrfamilienhÃ¤usern gestartet
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken
    ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich deutlich gesunken
    FC Bayern zieht ins Halbfinale der Champions League ein
    FC Bayern zieht ins Halbfinale der Champions League ein
    Netanjahu: USA und Israel verfolgen beim Iran
    Netanjahu: USA und Israel verfolgen beim Iran "identische Ziele"
    Krise beim britischen Rundfunk: BBC streicht bis zu 2000 Stellen
    Krise beim britischen Rundfunk: BBC streicht bis zu 2000 Stellen
    USA werden Sanktionslockerung fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern
    USA werden Sanktionslockerung fÃ¼r russisches ErdÃ¶l nicht verlÃ¤ngern
    Sudan-Konferenz: GrÃ¼ne wollen mehr Druck auf Konfliktparteien
    Sudan-Konferenz: GrÃ¼ne wollen mehr Druck auf Konfliktparteien
    Papst ruft bei Ankunft in Kamerun zur Achtung der Menschenrechte auf
    Papst ruft bei Ankunft in Kamerun zur Achtung der Menschenrechte auf

    Top Meldungen

    IGES: Warkens Modell reduziert Einsparungen bei Familienversicherung
    IGES: Warkens Modell reduziert Einsparungen bei Familienversicherung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das geplante Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen kÃ¶nnte bei einem zentralen Punkt deutlich

    Mehr
    Merz verspricht Lufthansa Bedingungen fÃ¼r Wachstum der Branche
    Merz verspricht Lufthansa Bedingungen fÃ¼r Wachstum der Branche

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will trotz der Herausforderungen des menschengemachten Klimawandels weiterhin auf Wachstum in der

    Mehr
    IW: Stimmung in der Wirtschaft noch schlechter als vor einem Jahr
    IW: Stimmung in der Wirtschaft noch schlechter als vor einem Jahr

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung deutscher Unternehmen ist noch schlechter als vor einem Jahr. Dies geht aus einer Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts