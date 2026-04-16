Australien plant ErhÃ¶hung seiner Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des BIP

Australische Drohne

Australien will seine Verteidigungsausgaben deutlich erhÃ¶hen. Bis 2033 sollen sie auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen, wie die Regierung in Canberra am Donnerstag mitteilte.

Australien will seine Verteidigungsausgaben deutlich erhÃ¶hen. Bis 2033 sollen sie auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen, wie die Regierung in Canberra am Donnerstag mitteilte. Die bisherigen Planungen sahen vor, die MilitÃ¤rausgaben bis dahin auf 2,3 Prozent des BIP anzuheben.



"Internationale Normen, die einst den Einsatz von Gewalt und militÃ¤rischem Zwang einschrÃ¤nkten, werden immer weiter ausgehÃ¶hlt", erklÃ¤rte Verteidigungsminister Richard Marles. "Heute sind mehr LÃ¤nder in Konflikte verwickelt als jemals zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs."Â



Die AnkÃ¼ndigung erfolgt vor dem Hintergrund der Forderungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump an die VerbÃ¼ndeten der Vereinigten Staaten, mehr Geld in ihre Verteidigung zu investieren.



Um das neue Ziel zu erreichen, muss Australien nach Angaben des Verteidigungsministeriums in den kommenden zehn Jahren gut 32 Milliarden Euro mehr ausgeben als bislang geplant. Zugleich Ã¤nderte die Regierung die Berechnungsweise des Verteidigungshaushalts, um sie an eine Nato-Definition anzupassen, die auch Posten wie Pensionen von Soldaten einbezieht.Â