EntlastungsprÃ¤mie: Arbeitgeber dÃ¤mpfen Erwartungen

Euro-Geldscheine

Der Arbeitgeberverband BDA erwartet, dass erheblich weniger Unternehmen die geplante steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro an BeschÃ¤ftigte auszahlen werden als eine Ã¤hnliche Einmalzahlung im Jahr 2022. 'Es werden deutlich weniger sein', sagte BDA-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Kampeter der 'Bild'.

Der Arbeitgeberverband BDA erwartet, dass erheblich weniger Unternehmen die geplante steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro an BeschÃ¤ftigte auszahlen werden als eine Ã¤hnliche Einmalzahlung im Jahr 2022. "Es werdenÂ deutlichÂ weniger sein", sagte BDA-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Kampeter der "Bild" (Donnerstagsausgabe). Beispielsweise sei vor wenigen WochenÂ in der chemischen Industrie vereinbart worden, dass es keine Lohnanpassung in diesem Jahr geben werde.Â



"Die werden jetzt nicht noch sagen bei den vielen 100.000 BeschÃ¤ftigten, wir zahlen da einfach nochmal oben drauf. Das ist weder in der Kalkulation noch in der Gesamtdynamik des Tarifvertrages. Das ist ja der zentrale Fehler", sagte Kampeter. Die 2022 beschlossene sogenannte InflationsausgleichsprÃ¤mie hatten mehr als 80 Prozent der Tarifangestellten erhalten.Â



Scharfe Kritik Ã¼bte Kampeter an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Beide hÃ¤tten mit der PrÃ¤mie "Erwartungen geschÃ¼rt und die ErfÃ¼llung dieser Erwartung bei anderen abgeladen. Das macht man nicht, das gehÃ¶rt sich nicht", sagte Kampeter. Anders als 2022 seien Arbeitgeber und Gewerkschaften auch nicht in dieÂ EntscheidungÂ eingebunden gewesen. Â



Die schwarz-rote Koalition hatte am Montag beschlossen, dass Arbeitgeber ihren BeschÃ¤ftigten 2026 eine steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro zahlen kÃ¶nnen. Zudem kÃ¼ndigte sie an, die MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter zu senken.



Kritik an der EntlastungsprÃ¤mie kam auch vom Steuerzahlerbund. "Eine wirklich sachgemÃ¤ÃŸe LÃ¶sung zur Entlastung wÃ¤re eine ErhÃ¶hung der Entfernungspauschale fÃ¼r alle, die Auto oder Bus und Bahn nutzen mÃ¼ssen, um zur Arbeit zu kommen", sagte der PrÃ¤sident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.Â



In Wirklichkeit sei die PrÃ¤mie ein Versprechen zulasten Dritter. "Die Politik rechnet hier mit Entlastungen, die auf die Rechnung von Arbeitgebern geht." Ob Betriebe, deren Umsatz wegen steigender Kosten zurÃ¼ckgehe, die 1000 Euro Ã¼berhaupt zahlen kÃ¶nnten, sei vÃ¶llig offen.