Brennpunkte

GroÃŸbrand wÃ¼tet in australischer Ã–lraffinerie

  • AFP - 16. April 2026, 03:20 Uhr
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GroÃŸbrand in der Ã–lraffinerie in Geelong
Bild: AFP

In einer Ã–lraffinerie in Australien ist ein GroÃŸbrand ausgebrochen. AuslÃ¶ser des Feuers war ein Gasleck, wie die Feuerwehr im Bundesstaat Victoria am Donnerstag mitteilte. Der Brand kÃ¶nnte Auswirkungen auf die Benzinproduktion haben.

In einer Ã–lraffinerie in Australien ist ein GroÃŸbrand ausgebrochen. AuslÃ¶ser des Feuers war ein Gasleck, wie die Feuerwehr im Bundesstaat Victoria am Donnerstag mitteilte. Die Flammen seien bis zu 60 Meter hoch.Â 

Die Anlage des UnternehmensÂ Viva Energy ist eine von zwei Ã–lraffinerien in Australien und deckt zehn Prozent des Kraftstoffbedarfs des Landes. Nach Angaben des Unternehmens kÃ¶nnen in der Raffinerie bis zu zu 120.000 Barrel Ã–l pro Tag verarbeitet werden.

Das Feuer brach am spÃ¤ten Mittwochabend aus und war am Donnerstagmorgen noch nicht gelÃ¶scht. "Es war ziemlich heftig. Es entwickelte sich von einem kleinen Brand Ã¼ber mehrere Explosionen zu einem groÃŸen, intensiven Feuer", sagte Einsatzleiter Mark McGuinness. Verletzte wurden nicht gemeldet.

Der Brand wirke sich insbesondere auf die Benzinproduktion aus, sagte Australiens Energieminister Chris Bowen. Andere Teile der Raffinerie, in denen Flugbenzin und Diesel produziert werden, seien weitgehend verschont geblieben.Â 

Bowen forderte die BÃ¼rger auf, Ruhe zu bewahren. "Es ist wichtig, dass die Menschen so viel Kraftstoff kaufen, wie sie brauchen. Aber nicht mehr und nicht weniger."

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