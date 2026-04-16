Ticketmaster-Mutterunternehmen wegen illegaler Monopolbildung verurteilt

Das Mutterunternehmen des Konzertkarten-VerkÃ¤ufers Ticketmaster, Live Nation Entertainment, ist wegen illegaler Monopolbildung verurteilt worden. Ein Geschworenengericht in New York sei zu dem Schluss gekommen, dass Live Nation und Ticketmaster durch wettbewerbswidriges Verhalten der Musikindustrie geschadet und Ã¼berhÃ¶hte Preise von Konzertbesuchern verlangt habe, erklÃ¤rte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta am Mittwoch.
Der zustÃ¤ndige Richter Arun Subramanian muss nun Ã¼ber Schadenersatzzahlungen und weitere Auflagen entscheiden, darunter eine mÃ¶gliche Aufspaltung von Live Nation und Ticketmaster. Bonta nannte das Urteil einen "historischen Sieg" fÃ¼r KÃ¼nstler, Fans und "die Veranstaltungsorte, die sie unterstÃ¼tzen".Â
Die New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin Letitia James begrÃ¼ÃŸte die Entscheidung ebenfalls. "Live Nation und Ticketmaster haben viel zu lange Fans und KÃ¼nstler ausgenutzt, indem sie die Ticketpreise erhÃ¶ht und jegliche Konkurrenz, die ihre Marktposition bedrohte, unterdrÃ¼ckt haben", erklÃ¤rte sie.
Live Nation verwies darauf, dass noch mehrere AntrÃ¤ge vom Richter geprÃ¼ft werden mÃ¼ssten und kÃ¼ndigte an, Berufung einzulegen, falls diese zurÃ¼ckgewiesen wÃ¼rden.Â
Der Fall war unter dem damaligen US-PrÃ¤sidenten Joe Biden vor knapp zwei Jahren ins Rollen gebracht worden. Das US-Justizministerium und 40 Bundesstaaten gingen juristisch gegen Live Nation Entertainment vor.Â
Wenige Tage nach Prozessbeginn im MÃ¤rz erzielte das Unternehmen eine auÃŸergerichtliche Einigung mit dem US-Justizministerium, das unter anderem EntschÃ¤digungszahlungen und den Verkauf mehrerer Veranstaltungsorte vorsah, doch ein BÃ¼ndnis von Bundesstaaten trieb die Kartellklage vor Gericht weiter voran.
Ticketmaster steht in den USA bereits seit Jahrzehnten wegen hoher ServicegebÃ¼hren und Ticketkosten in der Kritik. Der Konzertkarten-VerkÃ¤ufer war im Jahr 2010 von Live Nation Ã¼bernommen worden, das zu einem globalen Riesen der Live-Event-Branche aufstieg. Im vergangenen Jahr organisierte das Unternehmen weltweit mehr als 55.000 Veranstaltungen, die von 159 Millionen Menschen besucht wurden.
Wirtschaft
Ticketmaster-Mutterunternehmen wegen illegaler Monopolbildung verurteilt
- AFP - 16. April 2026, 03:03 Uhr
Das Mutterunternehmen des Konzertkarten-VerkÃ¤ufers Ticketmaster, Live Nation Entertainment, ist wegen illegaler Monopolbildung verurteilt worden. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Bonta nannte das Urteil einen 'historischen Sieg' fÃ¼r KÃ¼nstler und Fans.
Das Mutterunternehmen des Konzertkarten-VerkÃ¤ufers Ticketmaster, Live Nation Entertainment, ist wegen illegaler Monopolbildung verurteilt worden. Ein Geschworenengericht in New York sei zu dem Schluss gekommen, dass Live Nation und Ticketmaster durch wettbewerbswidriges Verhalten der Musikindustrie geschadet und Ã¼berhÃ¶hte Preise von Konzertbesuchern verlangt habe, erklÃ¤rte der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta am Mittwoch.
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