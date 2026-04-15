Weniger Schadholz in deutschen WÃ¤ldern - Holzaufkommen sinkt

Holzlager

In Deutschlands WÃ¤ldern hat es 2025 das fÃ¼nfte Jahr in Folge weniger Schadholz gegeben - vor allem deshalb ist das gesamte Holzaufkommen gesunken. Es ging im vergangenen Jahr um 6,4 Prozent auf insgesamt 57,3 Millionen Kubikmeter zurÃ¼ck.

In Deutschlands WÃ¤ldern hat es 2025 das fÃ¼nfte Jahr in Folge weniger Schadholz gegeben - vor allem deshalb ist das gesamte Holzaufkommen gesunken. Es ging im vergangenen Jahr um 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf insgesamt 57,3 Millionen Kubikmeter zurÃ¼ck, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Der Schadholzeinschlag schrumpfte dabei um fast 54 Prozent.



Schadholz entsteht durch Insektenbefall - etwa durch den BorkenkÃ¤fer -, durch Trockenheit sowie durch StÃ¼rme. 2020 war die Rekordmenge von rund 60 Millionen Kubikmetern angefallen - seitdem geht die Menge kontinuierlich zurÃ¼ck, wie das Statistikamt erlÃ¤uterte. 2025 fielen noch 12,7 Millionen Kubikmeter an, der Anteil am gesamten Holzeinschlag sank auf rund 22 Prozent.



Beim Rest ist das Fichtenholz die am hÃ¤ufigsten verfÃ¼gbare Holzart - hier wurden 2025 rund 32 Millionen Kubikmeter eingeschlagen. Mit deutlichem Abstand folgten Kiefern- und LÃ¤rchenholz, Buchen- und Eichenholz.Â



Der GroÃŸteil des Holzaufkommens wird fÃ¼r sogenanntes Stammholz verwendet, etwa als Paletten- oder Parkettholz. Etwas mehr als ein FÃ¼nftel wurde im vergangenen Jahr zu Papier oder Zellstoff verarbeitet, etwas weniger als ein FÃ¼nftel zur Energiegewinnung genutzt.Â