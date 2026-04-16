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Linken-Politikern Reichinnek: Tankrabatt der Bundesregierung "grottenschlecht"

  • AFP - 16. April 2026, 07:59 Uhr
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Heidi Reichinnek
Bild: AFP

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat die PlÃ¤ne der Regierungskoalition fÃ¼r eine Entlastung bei den stark gestiegenen Spritpreisen als 'grottenschlecht' kritisiert.

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek hat die PlÃ¤ne der Regierungskoalition fÃ¼r eine Entlastung bei den stark gestiegenen Spritpreisen als "grottenschlecht" kritisiert. Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Senkung der MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent je Liter sei "nicht ausreichend", sagte Reichinnek am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Da mÃ¼ssen die Leute immer noch draufzahlen", kritisierte die Linken-Politikerin und warf der Bundesregierung "Arbeitsverweigerung" vor.

Stattdessen sollten die MineralÃ¶lkonzerne, die derzeit von der Krise profitierten, in die Pflicht genommen werden: "Wir brauchen sofort eine Ãœbergewinnsteuer", so die Politikerin. "Diese GroÃŸkonzerne machen Millionen Gewinne jeden Tag auf dem RÃ¼cken der hart arbeitenden Menschen", kritisierte Reichinnek. "Da kann man sich nicht hinstellen und 'Bitte' sagen, das ist einer Bundesregierung nicht wÃ¼rdig."

Die Fraktionschefin forderte zudem die schnellstmÃ¶gliche EinfÃ¼hrung eines Energiekrisengelds. Dies kÃ¶nne zunÃ¤chst eine "einmalige Auszahlung in HÃ¶he von 300 Euro" pro Person sein. DarÃ¼ber hinaus seien jedoch weitere MaÃŸnahmen gegen die steigenden Miet- und Lebensmittelpreise dringend erforderlich.Â 

Angesichts des am Mittwoch verkÃ¼ndeten RÃ¼ckzugs von Linken-Ko-Parteichef Jan van Aken schloss Reichinnek derweil eine eigene Kandidatur als Parteivorsitzende beim anstehenden Linken-Parteitag aus. "Ich bin als Fraktionsvorsitzende vollkommen ausgelastet", sagte Reichinnek.

Am Donnerstag befassen sich die Abgeordneten des Bundestags in erster Lesung mit einem Gesetzentwurf von Union und SPD, der eine auf zwei Monate begrenzte Senkung der MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent je Liter vorsieht. Der Tankrabatt soll demnach ab dem 1. Mai bis Ende Juni gelten.

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