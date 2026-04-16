Weiterhin kaum FlÃ¼ge - Betrieb der Lufthansa wegen Streiks massiv beeintrÃ¤chtigt

Anzeigetafel am Frankfurter Flughafen

Der Flugbetrieb der Lufthansa ist am Donnerstag den vierten Tag in Folge wegen Streiks des Kabinenpersonals und der Piloten massiv beeintrÃ¤chtigt. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden die meisten Lufthansa-FlÃ¼ge gestrichen.

Der Flugbetrieb der Lufthansa ist am Donnerstag den vierten Tag in Folge wegen Streiks des Kabinenpersonals und der Piloten massiv beeintrÃ¤chtigt. Am Flughafen Frankfurt am Main wurden die meisten Lufthansa-FlÃ¼ge gestrichen, Ã¤hnlich sah es am zweiten deutschen Drehkreuz der Airline in MÃ¼nchen aus. Bei der ebenfalls bestreikten Lufthansa-Tochter Eurowings fielen ebenfalls viele FlÃ¼ge Verbindungen aus.



Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte bereits fÃ¼r Montag und Dienstag und dann erneut fÃ¼r Donnerstag und Freitag zum Arbeitskampf bei der Lufthansa-Kernmarke, der Cityline sowie Lufthansa Cargo aufgerufen. Bei Eurowings streikten die Piloten jeweils an einem Tag - Montag und Donnerstag. VC fordert Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge der Piloten.



Die Gewerkschaft UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (UFO) rief ihrerseits fÃ¼r ab Mittwoch zu einem zweitÃ¤gigen Arbeitskampf auf. Betroffen sind hier ebenfalls die Kernmarke Lufthansa sowie die Tochter Cityline. Hier geht es im Tarifstreit vornehmlich um die Arbeitsbedingungen der Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Seit Montag sind tÃ¤glich hunderte FlÃ¼ge ausgefallen.